Ріанна знялась в еротичній рекламі власного бренду: фото 18+

184 Читать новость на русском
Ріанна знялась у сексуальній рекламі / Instagram / @savagexfenty

Барбадоська співачка Ріанна зуміла вкотре приголомшити мережу надто відвертими знімками. Артистка знялась у рекламі власного бренду Savage x Fenty, поставши у білизні та сексуальних колготах. Знімки з’явились на інстаграм-сторінці білизняної компанії, яка має шалену популярність у світі.

Чимало знаменитих дизайнерів відмовляються від послуг професійних моделей, самотужки створюючи і очолюючи рекламну кампанію. Так, Вікторія Бекхем, Емілі Ратажковскі та Кендіс Сванепул залюбки приміряють власні вироби. Досвідом колег скористалась і співачка та автор звабливих комплектів білизни Ріанна.

Читайте також: Ріанна обрала першого амбасадора бренду нижньої білизни: спокусливі фото

Днями вона опублікувала нові рекламні фото Savage x Fenty. На кадрах Ріанна постала у чорному білизняному комплекті, який складався з трусів із завищеною талією та бюстгальтера. Сексуальний образ артистка доповнила колготами із назвою бренду та туфлями-човниками. Зачіска та стильний макіяж завершив look модельєрки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Провокативну фотосесію Ріанна влаштувала у приміщенні з аристократичним інтер'єром та великою люстрою з кристалами. Еротичності зйомці додали пози, які артистка обирала перед камерою. Новинки бренду Ріанна символічно презентувала перед Днем подяки та закликала прихильниць влаштувати гучне свято у звабливій білизні. 

 

Залучили спецназ і БТР: у Запоріжжі затримали членів злочинної банди – відео штурму
сьогодні
12095
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ріанна Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 4050
сьогодні 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 7850
сьогодні 09:31 Світові знаменитості та їхні собаки: добірка до Міжнародного дня домашніх улюбленців
Юлія Девда 2916
29 листопада 18:59 10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Юлія Турелик 2383
29 листопада 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
Юлія Гілей 6916
Новини
Більше новин
Залиште відгук