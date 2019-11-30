Ріанна знялась в еротичній рекламі власного бренду: фото 18+

Барбадоська співачка Ріанна зуміла вкотре приголомшити мережу надто відвертими знімками. Артистка знялась у рекламі власного бренду Savage x Fenty, поставши у білизні та сексуальних колготах. Знімки з’явились на інстаграм-сторінці білизняної компанії, яка має шалену популярність у світі.

Чимало знаменитих дизайнерів відмовляються від послуг професійних моделей, самотужки створюючи і очолюючи рекламну кампанію. Так, Вікторія Бекхем, Емілі Ратажковскі та Кендіс Сванепул залюбки приміряють власні вироби. Досвідом колег скористалась і співачка та автор звабливих комплектів білизни Ріанна.

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Днями вона опублікувала нові рекламні фото Savage x Fenty. На кадрах Ріанна постала у чорному білизняному комплекті, який складався з трусів із завищеною талією та бюстгальтера. Сексуальний образ артистка доповнила колготами із назвою бренду та туфлями-човниками. Зачіска та стильний макіяж завершив look модельєрки.

Провокативну фотосесію Ріанна влаштувала у приміщенні з аристократичним інтер'єром та великою люстрою з кристалами. Еротичності зйомці додали пози, які артистка обирала перед камерою. Новинки бренду Ріанна символічно презентувала перед Днем подяки та закликала прихильниць влаштувати гучне свято у звабливій білизні.