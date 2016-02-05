Рибальство, дев'ять собак і сільські вбрання: який стиль життя обрав рідний брат Кейт Міддлтон

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Джеймс Міддлтон
Джеймс Міддлтон / Instagram/ @jmidy

31-річний Джеймс Міддлтон обрав для себе менш публічне життя, ніж його рідна сестра Кейт. Хлопець проживає в сільській місцевості, веде активний спосіб життя, має багато домашніх тварин і обожнює публікувати фото заміських пейзажів.

Особиста сторінка в Instagram 31-річного брата герцогині Кембриджської довгий час була приватною. Джеймс Міддлтон віддавав перевагу приховувати особисте життя, на відміну від своєї сестри. Він дозволив стежити за собою лише декільком тисячам людей. Однак нещодавно хлопець вирішив зробити свою сторінку публічною, що дозволило побачити, який стиль життя обрав рідний брат знаменитої на весь світ герцогині.

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Як відомо, Джеймс Міддлтон працює в шотландському готелі Glen Affric Lodge біля озера Лох-Несс. Він рідко публікує знімки, які стосувались би його особистого життя, однак інколи хлопець ділиться світлинами своїх домашніх улюбленців і сільської місцевості, в якій проживає. Джеймс обожнює проводити час на свіжому повітрі та займатися екстремальними видами спорту.

Що стосується особистого життя, 31-річний брат Кейт Міддлтон не афішує своїх стосунків. Відомо, що наразі хлопець перебуває в стосунках з 29-річною француженкою, яка працює в Лондоні фінансовим аналітиком. Перед нею Джеймс зустрічався з Донною Ейр, яка старша від нього на 8 років.

Джеймс Міддлтон
Джеймс Міддлтон і його собаки / Instagram / @jmidy

Брат Кейт Міддлтон Джеймс Міддлтон
Рідний брат Кейт Міддлтон / Instagram / @jmidy

Джеймс Міддлтон
31-річний Джеймс любить проводити час на природі / Instagram / @jmidy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 


 

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон
Джерело: 24 канал
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