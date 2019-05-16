Риб’ячий клей, козячий гній і кров під пахвами: як Далі хотів закохати у себе майбутню дружину

Коханням всього життя, опорою та музою для генія сюрреалізму Сальвадора Далі була Гала – росіянка, на 10 років старша за митця, справжнє ім’я якої Олена Дьяконова.

Якось з чоловіком – французьким поетом Полем Елюаром – вона завітала до рідного Далі Кадакеса. Для всіх трьох візит був із наслідками. Гала та Сальвадор захопились одне одним не на жарт. Призначати побачення почали ще коли жінка була заміжня.

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Гала і Сальвадор Далі // Getty Images

Аби остаточно взяти в полон серце Гали, Далі на перше побачення вбрався у своїх найкращих традиціях – драна сорочка, плундри, перли, замість парфумів риб’ячий клей та козячий гній, а пахви підфарбував кров’ю та синьою фарбою. З огляду на те, що Гала потім залишила чоловіка та доньку і пішла до божевільного митця, то кохана Далі теж була із джмеликом, як і він сам.

Побрались вони за три роки, проте жили у відкритому шлюбі. Обидвоє потроху крутили романчики на стороні, проте ніколи не розлучались. У них був спільний об’єкт обожнення та поклоніння: Гала вважала Далі генієм, а, як відомо, Далі теж себе вважав генієм, тож всі пазли у їхніх взаєминах співпали.



Гала і Далі перебували у відкритому шлюбі // Getty Images

Гала була вольовою жінкою – взяла на себе всю адміністративну роботу, що мала стосунок до творчості чоловіка, зробила з цього шалено прибутковий бізнес, навіть колеса в машині міняла сама, поки Далі сидів всередині автівки.

Митець був дуже прив’язаний до Гали попри те, що кола, в яких оберталось подружжя, її ненавиділи. Мовляв, забагато вона домінувала. Як би там не було, про її важливу роль у житті Далі свідчить і той факт, що свої роботи він підписував "Гала Сальвадор Далі".

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Минали роки, і щось між колись шалено закоханими почало тріщати. У 1968 році Далі купив для Гали замок у провінції Жирони. Навідуватись до дружини він міг тільки за письмовим дозволом.



Замок Гали у Пуболі // Getty Images

Пізніше Далі став хвилювати і роман Гали із актором Джеффом Фенгольтом. Митець дуже боявся, що дружина його покине. Не покинула. Натомість, за чутками, аби заспокоїти чоловіка, давала йому ліки. Одним з ефектів було тремтіння рук, що позбавило Далі здатності писати картини.

Гала померла 10 червня 1982 року. Наступні сім років стали для художника нестерпними – без дружини він втратив жагу до життя.

Хоч які між ними були розбіжності, хоч як вони сварилися, одне для одного вони були життєво важливі. Гала – то була опора, то була сила волі. А тепер вона відійшла. Далі почувався, як покинута матір’ю дитина,

– розповідала приятелька сім’ї Мара Альбаретто.

Чому Далі "переслідував" мертвий брат все життя, чому плював на портрет матері та якою була предсмертна забаганка віртуоза фарсу – читайте у матеріалі 24 каналу.