"Річард Джуелл": біографічний фільм про охоронця, який врятував сотні людей від теракту

Біографічний детектив Клінта Іствуда "Річард Джуелл" вже незабаром вийде в український прокат. В центрі сюжету постає звичайний охоронець, якому випала честь врятувати сотні людей на Олімпіаді-1996 в Атланті, а згодом стати головним підозрюваним у злочині. Фільм, знятий на реальних подіях, обіцяє не залишити нікого байдужим.

Про те, що картина "Річард Джуелл" вартуватиме вашої уваги, свідчать щонайменше два факти: перший – в основу фільму лягли реальні події з життя реальної людини, другий – фільм знімав легендарний режисер Клінт Іствуд. Кінотворець відомий такими проєктами, як "Саллі", "Наркокур'єр", "Американський снайпер" та іншими.

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В основу фільму покладено статтю журналістки та письменниці Марі Бреннер, яка була опублікована у журналі Vanity Fair у 1997 році. Матеріал, відомий на весь світ, отримав назву "Балада про Річарда Джуелла".

Дата виходу фільму "Річард Джуелл" в Україні запланована на 20 лютого.

Що відомо про теракт та Річарда Джуелла? 26 липня 1996 року приватний охоронець Річард Джуелл перебував на території, де проводилися Олімпійські ігри. Тієї ночі був запланований святковий концерт, а він повинен був слідкувати за порядком. Там же 34-річний американець помітив підозрілу сумку, про яку Річард повідомив Бюро розслідувань штату Джорджія.

Як виявилося, всередині була виявлена вибухівка. Річард Джуелл евакуював гостей заходу і саме завдяки його пильності сотні гостей залишилися живими, а 111 людей обійшлися пораненнями.

На жаль, внаслідок вибуху таки загинуло двоє людей, один з яких помер від серцевого нападу. Відомо, що чоловік поспішав зняти наслідки теракту на камеру.

Після того ім'я Річарда Джуелла стало відомим на весь світ.

Відео про теракт в Атланті на Олімпійських іграх 1996 року

За зйомки біографічної стрічки взялася студія Warner Bros. Pictures. Крісла композитора зайняв Артуро Сандовал, який також працював над фільмом "Наркокур'єр". А головні ролі у фільмі зіграли Пол Волтер Хаузер і Сем Роквелл.

Сюжет фільму розгортатиметься навколо охоронця Річарда Джуелла в день теракту та через кілька днів після інциденту. Спершу молодого американця вважали героєм, а через декілька діб його життя перетворилося на справжнє пекло. ФБР зробило його головним підозрюваним, громадськість засуджувала за "надто підозрілий збіг обставин", а ЗМІ зацьковували провокативними питаннями.

Все, чого хотів Річард Джуелл у той момент, врятувати своє ім'я від наклепу. Тому він звернувся до незалежного адвоката Вотсона Браянта, якому заявив про свою невинуватість. Однак чи легко буде звичайному охоронцю та його захиснику протистояти федеральним правоохоронним структурам США?

Річард Джуелл: трейлер українською дивитися онлайн