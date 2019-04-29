Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях

В цей день, 29 квітня, королівське подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон назавжди об'єднало свої долі у шлюбі. За 8 років спільного життя у гергоців Кембриджських народилось троє дітей.

Весільна церемонія принца Вільяма, який є другим у черзі після свого батька принца Чарльза на престолонаслідування, та Кетрін Міддлтон відбулась 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, Великобританія. Пара познайомилась ще під час навчання у Сент-Ендрюському університеті. Після кількарічних відносин майбутнє королівське подружжя вирішило назавжди поєднати свої долі та в листопаді 2010 року Кларенс-хаус оголосив, що принц Вільям і Кейт планують весілля навесні 2011 року.

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Молоді та закохані принц Вільям і Кейт Міддлтон

Самі закохані побралися у жовтні 2010 року під час приватного відпочинку в Кенії, де принц Вільям підніс нареченій Міддлтон ту ж саму обручку, яку його батько підніс матері Вільяма, – принцесі Діані.



Заручини принцеси Діани і принца Чарльза, а також в Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Розкішна 18-каратна обручка з білого золота з 12-каратним овальним сапфіром та 14 круглими діамантами досі красується на руці Кейт Міддлтон. Однак окрім цього у пари також є пара золотих колець з весільного дійства.



Офіційне фото із заручин принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Підготовка до весілля й сама подія привернули велику увагу засобів масової інформації, через що літургійна служба в день весілля 29 квітня 2011 року о 11:00 (за місцевим часом) транслювалася в прямому ефірі по всьому світу. Шлюб неодноразово порівнювали зі шлюбом батьків Вільяма, принца Чарльза і леді Діани Спенсер, укладеним у 1981 році.



Весілля принцеси Діани і принца Чарльза (1981 ), а також Кейт Міддлтон і принца Вільяма (2011)

За величним дійством стежило близько 24,5 мільйона осіб у прямому ефірі лише у Великобританії, а оцінки глобальної аудиторії коливаються від 300 мільйонів до двох мільярдів чоловік. Весільний поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма на балконі Букінгемського палацу став головним моментом десятиліття на британському телебаченні.



Довгоочікуваний перший публічний поцілунок принца Вільяма і Кейт Міддлтон

За 8 років спільного щасливого життя у подружжя Кейт Міддлтон та принца Вільяма народилось троє чарівних дітей та престолонаслідників: принц Джордж (5 років), принцеса Шарлотта (3 роки) і принц Луї (1 рік).

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Народження першого сина подружжя – принца Джорджа 22 липня 2013 року



Народження другої дитини подружжя – принцеси Шарлотти 2 травня 2015 року