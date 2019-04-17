Рідкісні фото: Кіану Рівз здивував прихильників чуттєвою зйомкою для глянцю

Популярний голлівудський актор Кіану Рівз веде усамітнений спосіб життя. 54-річного красеня не можна побачити на світських вечірках чи розкішних урочистих заходах. Тому поява Кіану Рівза у глянці стала справжньою несподіванкою для його прихильників.

Голлівудський актор, який не прагне публічності та надмірної уваги від ЗМІ, зазвичай уникає спілкування з журналістами. Натомість Кіану Рівза можна з легкістю зустріти у громадських парках Нью-Йорка чи у метро. Та днями актор створив фурор довкола своєї персони: він приголомшив прихильників несподіваною зйомкою для журналу GQ.

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Перед камерами Кіану Рівз постав у брутальних образах в стилі свого героя Джона Уіка із однойменної серії фільмів. Самі фото були створені у чорно-білих тонах, що додало їм ще більшої таємничості. Для стильної зйомки актор приміряв розкішні костюми від світових брендів Chester Barrie, Louis Vuitton, The Row, Saint Laurent.



Кіану Рівз у новій фотосесії для глянцю / GQ

Окрім цього, актор дав чимале інтерв'ю журналістам, в якому розповів секрети своєї творчості. Зокрема, Кіану Рівз заявив, що тривалий час був у чорному списку телекомпанії Fox. У 1997 році вони запросили голлівудського красеня взяти участь у продовженні популярного фільму "Швидкість" із Сандрою Буллок, однак Кіану Рівз відмовився від цієї пропозиції на користь участі у спектаклі в Канаді. Відтоді Fox припинила співпрацю з актором на 10 років.

Я не співпрацював з ними аж до 2008 року, коли мене запросили на роль у фільмі "День, коли земля зупинилася",

– зізнався Кіану Рівз.

Та от участь у зйомках бойовика "Джон Уік", мабуть, подобається актору, адже з року в рік він погоджується на пропозиції продюсерів та незмінно постає там у головній ролі. Водночас Кіану Рівз запевняє, що не припинятиме свою кар'єру "поки ноги його носять, а глядачі йдуть в кінотеатр".

"Я не замислювався про розвиток своєї кар'єри і про те, куди варто рухатися. Але зовсім недавно все змінилося", – додав Кіану Рівз, не розсекретивши причин.