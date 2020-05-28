Рідкісний вихід: Меланія Трамп одягнула сукню, яка підійде на будь-які випадки життя

Американська перша леді Меланія Трамп, як і весь інший політикум, тепер рідко з'являється на публіці через пандемію коронавірусу. Її новий вихід, у якому вона побувала Космічному центрі Кеннеді, вразив простотою та елегантністю водночас.

Разом з Дональдом Трампом Меланія побувала на мисі Канаверал у США, звідки планувався запуск пілотованого корабля Crew Dragon компанії SрасеХ на Міжнародну космічну ситуацію. І хоч запуск скасувався всього за 16 хвилин до старту, але президентське подружжя все ж прибуло у Космічний центр, щоб стати свідками події. Про це повідомляють на Foot Wear News.

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Для офіційного виходу перша леді США обрала лаконічну сукню від Azzedine Alaïa, яка може підійти на всі випадки життя: на вечірку, в офіс, на офіційний захід, у ресторан чи навіть на шопінг. Зручний і простий крій, довжина міді та вишиті орнаменти чудово гармоніювали між собою. Свою чорну сукню Меланія доповнила сонцезахисними окулярами і бежевими туфлями-човниками від Manolo Blahnik. Ні Дональд Трамп, ні Меланія не мали захисних масок чи рукавиць.



Меланія Трамп з Дональдом Трампом відправляють у Космічний центр Кеннеді / Getty Images

Додамо, що на важливий для космічної індустрії США захід прибула ще й донька Дональда Трампа – Іванка разом з чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми. Жінка одягнула не менш ефектний образ – білу сукню на бретелях з великим принтом у формі квітки жовтого кольору. Свій look вона завершила бежевими туфлями-човниками, великою білою сумкою та маскою на обличчі. На противагу своїй мачусі, вона все ж віддала перевагу індивідуальним засобам захисту на масовому заході.