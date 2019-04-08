Рідкісний вихід: 45-річна Кейт Мосс прийшла на захід з 16-річною донькою Лілою

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Кейт Мосс і її 16-річна донька Ліла Грейс
Кейт Мосс і її 16-річна донька Ліла Грейс / Getty Images

Британська супермодель Кейт Мосс та її донька, яка пішла по стопах матері, Ліла Грейс стали почесними гостями на весіллі знаменитого дизайнера. Їхня спільна поява на публіці неабияк розбурхала мережу, адже вони вкрай рідко разом виходять у світ.

Днями дизайнер Марк Джейкобс і його коханий Чарлі Дефранческо узаконили свої відносини і офіційно стали подружжям. На важливу подію модельєр запросив чимало поважних гостей, серед яких супермодель Кейт Мосс та її донька Ліла Грейс Мосс.

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Їхня поява на весіллі знаменитості була очевидною, адже вони обидві тісно пов'язані із власним брендом Марка Джейкобса. 45-річна Кейт Мосс розпочинала кар'єру з його показів, а 16-річна Ліла вперше вийшла на подіум у його вбраннях восени 2018 року.

Після їхнього спільного виходу таблоїди заблищали заголовками про їхню схожість та відмінний зовнішній вигляд 45-річної Кейт. Для світської події зіркова мама одягнула довгу вільну сукню кольору марсала з оксамитовими вставками біля плечей та манжетами. Волосся Кейт Мосс підібрала в акуратний пучок, а образ доповнила босоніжками в колір до вбрання та чорним клатчем. 

Її донька вирішила закцентувати увагу на розкішну модельну фігуру. Вона одягнула міні-сукню золотистого відтінку з відкритими плечима та масивним бантом на поясі. Зачіска 16-річної Ліли Грейс Мосс була ще простішою, ніж у її мами – вона вирішила розпустити волосся, не вдаючись до жодних укладок. Образ юної моделі доповнили чорні босоніжки на підборах і сумка в тон. 

Кейт Мосс і її дочка Ліла
Кейт Мосс з донькою Лілою / Getty Images

Кейт Мосс і її донька Ліла Грейс Мосс
Кейт Мосс з донькою Лілою / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
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