Рідкісний вихід: Джонні Депп з'явився на Венеційському кінофестивалі

На італійському острові Лідо завершується Венеційський фестиваль. Серед зіркових гостей, які завітали на фінальні кінопрезентації, був 56-річний ловелас Джонні Депп.

Поява голлівудського актора та музиканта була передбачуваною. 6 вересня Джонні Депп презентував перед критиками і журналістами нову кінострічку, в якій він зіграв одну з головних ролей. Перед прем'єрним показом "В очікуванні варварів" (Waiting for the Barbarians) актор взяв участь у фотоколі, який привернув увагу всіх світових ЗМІ.

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Джонні Депп для особливого виходу обрав класичний образ. Перед камерами він постав у сорочці, штанах та темно-синьому піджаку, на якому виднівся рослинний орнамент. До вбрання Джонні Депп підібрав туфлі та окуляри у своєму стилі. У розмові з журналістами актор розповів, що саме аксесуар допоміг йому вжитись у роль. Окуляри, які глядачі побачать у фільмі, Деппу дав режисер фільму Сіро Герра.

"Він (персонаж Деппа, – LifeStyle 24) носить окуляри, щоб всі в містечку почувались максимально ніяково", – розповів Джонні Депп. Відтак на фестивалі актор символічно продовжив цей кінообраз.



Джонні Депп в Італії / Фото: Getty Images

Фільм "В очікуванні варварів" заснований на однойменному романі Джона Максвелла Кутзе. У центрі сюжету – колоніальне місто, яке готується до нападу варварів. Загарбники планують каральну операцію, щоб випередити наступ та бунт місцевих жителів. Однак головним ворогом колонізаторів може стати чиновник, який будь-якою ціною прагне врятувати одну з полонянок.

Головні ролі в кінострічці також виконали Роберт Паттінсон та Гаррі Меллінг. Однак з тріо на червону доріжку Венеційського фестивалю завітав тільки Джонні Депп.



Джонні Депп на презентації фільму / Фото: Getty Images