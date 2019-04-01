Рідкісний вихід: Емілі Ратажковскі відвідала футбольний матч зі своїм чоловіком

Знаменита американська модель Емілі Ратажкоскі та її чоловік Себастьян Бір-Маклард здійснили рідкісний спільний вихід. Папараці помітили зіркову пару на футбольному матчі в неділю, 31 березня.

Попри те, що 27-річна Емілі Ратажковскі на весь світ славиться своїми відвертими фото і часто позує оголеною або в спідній білизні, своє особисте життя вона намагається афішувати якомога менше. Однак напередодні зірки таки потрапили в об'єктиви папараці разом зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

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Знаменитості відвідали баскетбольний матч, у якому зіграли команди "Майамі Хіт" і "Нью-Йорк Нікс". Гра відбулася в Медісон-сквер-гарден у неділю, 31 березня. Емілі та її чоловік Себастьян сиділи в першому ряду та уважно слідкували за тим, що відбувалося на майданчику. Проте вони не забували обійматися, цілуватися і не відпускали рук один одного.

На спортивний захід Емілі Ратажковскі одягнула спокусливий спортивний костюм, що складався з топа та спідниці, від свого бренду Inamorata. Доповнила образ кросівками Nike та мінімалістичними прикрасами.



Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом / Instagram / @emratagang



Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом / Instagram / @emratagang