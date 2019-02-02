Рідкісний вихід: Хайден Панеттьєрі зі своїм бойфрендом засвітилась на світській події

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Хайден Панеттьєрі засвітилась на кінопрем'єрі
Хайден Панеттьєрі засвітилась на кінопрем'єрі / www.gettyimages.com

Екс-наречена Володимира Кличка продовжує крутити роман з молодшим на рік актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Днями Хайден Панеттьєрі засвітилась із ним на світському заході.

Закохана пара прийшла до концертного залу ArcLight, що в Лос-Анджелесі. Саме там відбулась прем'єра документального фільму про вимирання акул.

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Перед камерою Хайден Панеттьєрі постала у широких синіх штанах, прозорій кофті з топом та шкіряній куртці. Згідно із фото, зроблених на світському заході, акторка суттєво погладшала. Однак для публічного виходу вона зробила стильну укладку волосся та виглядала значно охайніше, аніж на домашніх кадрах Брайана Хікерсона. 

Хайден Панеттьєрі у Лос-Анджелесі
Хайден Панеттьєрі у Лос-Анджелесі / Getty Images

Екс-наречена Володимира Кличка
Екс-наречена Володимира Кличка / Getty Images

Варто зазначити, що пару підловили тільки біля виходу зі світського заходу. На самій прем'єрі Хайден позувала перед камерами сама або ж зі своїми голлівудськими колегами. Вона виглядала дуже щасливою та бентежила надмірною емоційністю. 

Хайден Панеттьєрі здивувала своєю емоційністю
Хайден Панеттьєрі здивувала своєю емоційністю / Getty Images 

Голлівудські актори на прем'єрі фільму
Голлівудські актори на прем'єрі фільму / Getty Images

Хайден Панеттьєрі на світському заході
Хайден Панеттьєрі на світському заході / Getty Images

Що відомо про нові стосунки Хайден Панеттьєрі?

У серпні 2018 року Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили розірвати заручини. Пара не розповіла деталей завершення стосунків та не коментувала резонансну новину. Відомо, що їхня спільна донька Кайя-Євдокія залишилась жити із зірковим татом, а от акторка повернулась до Лос-Анджелеса. 

Вже упродовж місяця Хайден Панеттьєрі засвітилась із новим бойфрендом. Ним виявився 28-річний актор Брайан Хікерсон. Новий роман Хайден Панеттьєрі став чи не найбільш обговорюваною новиною у Голлівуді. Друзі та родичі зірки зізнавались, що стосунки із Брайаном Хікерсоном згубно на неї впливають, адже акторка почала зловживати алкоголем та дивує прихильників зовнішнім виглядом.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Хайден Панеттьєрі
Джерело: 24 Канал
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