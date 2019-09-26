Рідкісну копію книги "Гаррі Поттер і Філософський камінь" продали за 37 тисяч доларів: деталі

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"Гаррі Поттер і Філософський камінь"
"Гаррі Поттер і Філософський камінь" / IMDb

Британська письменниця Джоан Роулінг стала однією з найвідоміших авторок завдяки серії книг, а згодом фільмів, про хлопчика-чарівника, якого звали Гаррі Поттер. Цілком ймовірно, що вона й здогадуватися не могла, яку славу отримає завдяки магічній історії, і не очікувала, що перші примірники книг продаватимуть за шалені суми.

Вже понад вісім років фанати саги про Гаррі Поттера чекають на продовження у вигляді нового фільму. Однак поки що авторка відомої серії представила всього одну книгу у стилі п'єси під назвою "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Проте, як повідомляє видання MyLondon, не лише нові частини "Гаррі Поттера" користуються популярністю. У джерелі зазначається, що одну з перших копій дебютної частини віддані фанати придбали за чималу суму.

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Згідно з офіційними даними, тираж книг про магічного хлопчика становив понад 400 мільйонів примірників. Проте найбільшу цінність у світі книголюбів досі отримують перші примірники, які побачили світ у 1997 році. Саме за таку копію "Гаррі Поттера і Філософського каменю" один із запеклих шанувальників віддав зі своєї кишені 30 тисяч фунтів стерлінгів (37 тисяч доларів, – LifeStyl24), тоді як книга була представлена на аукціоні з низькою оцінкою у 15 тисяч фунтів стерлінгів (18 тисяч 500 доларів).

Як зазначається у джерелі, за потертою обкладинкою ховають оригінальні малюнки, які відреставрували та повторно заламінували, аби уникнути знищення.

Гаррі Поттер і Філософський камінь, перші примірники
Один з перших примірників "Гаррі Поттер і Філософський камінь" / Фото MyLondon

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Теги: LifeStyle Новини культури Гаррі Поттер
Джерело: LifeStyle 24
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