Рідна сестра Бейонсе Соланж Ноулз розлучилася з чоловіком після 11 років відносин: подробиці

33-річна Соланж Ноулз, яка є рідною молодшою сестрою популярної співачки Бейонсе, повідомила про розлучення з чоловіком Аланом Фергюсоном. Американська виконавиця та авторка пісень заявила, що її життя у шлюбі було далеко не казковим.

На своїй сторінці в інстаграмі сестра Бейонсе Соланж Ноулз наважилася на відверті зізнання. Вона написала, що останні два роки подружнього життя з Аланом Фергюсоном були не з найлегших у її житті.

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У грудні 2017 року американська співачка заявила, що страждає на розлад вегетативної нервової системи. Однак уточнювати діагноз сестра Бейонсе не поспішила, через що пізніше боротьба з хворобою негативно позначилася на її сімейних відносинах.

Останні 2 роки принесли мені більше фізичної і духовної еволюції, ніж будь-коли раніше, моє тіло не залишило мені вибору, крім як прислухатися і заспокоїтися. У цій тиші я починаю свій шлях, щоб зустрітися віч-на-віч з моїм найлютішим ворогом – страхом,

– розпочала зізнання зі слів про зміни Соландж Ноулз.

Після цього вона додала, що шлях внутрішньої еволюції вона вирішила пройти на самоті. А також зізналася про розрив відносин з Аланом Фергюсоном, які тривали 11 років, 5 з яких знаменитості перебували у шлюбі.

11 років тому я зустріла феноменальну людину, яка змінила все моє життя. На початку цього року ми розлучилися. Це несправедливо, не мати влади над своєю власною історією, коли ти сам можеш формувати і переписувати її,

– написала сестра Бейонсе.

Варто додати, що Алан Фергюсон був автором та продюсером кліпів Бейонсе. До весілля Соланж Ноулз та Алан зустрічалися близько семи років. У 2014 році вони одружилися. Однак цей шлюб для 33-річної американки став другим. Раніше вона була одружена з американським гравцем у футбол Даніелем Смітом. Вони побралися у 2004 році, а вже в 2007 розійшлися. У шлюбі в них народився син Даніель Джулез, якому зараз 15 років.



Соланж Ноулз та Алан Фергюсон / Harper's Bazaar