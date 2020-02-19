Рідні Керолайн Флек опублікували її останній допис перед самогубством: Мій світ зруйновано

Британська ведуча закінчила життя самогубством 15 лютого у власному будинку в Лондоні. За день до початку розслідування причин смерті Керолайн Флек її близькі оприлюднили останній допис дівчини, який вона так і не наважилася представити публічно. Зірка зізналася, що після звинувачень у побитті бойфренда їі кар'єра та особисте життя було зруйноване.

Новини про смерть колишної дівчини нащадка британської монаршої родини принца Гаррі облетіли весь світ. Трагічна смерть Керолайн Флек, яка наклала на себе руки за кілька місяців до гучного судового процесу, сколихнула громадськість. Рідні ведучої наважилася представити публічно останній допис зірки, який фоловерам в інстаграмі так і не судилося побачити.

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Як повідомляє видання Guardian, за кілька тижнів до смерті близьке оточення Керолайн Флек відмовило її публікувати щемливий текст в інстаграмі. Проте несподіване самогубство змусило сім'ю пролити світло на раптову втрату. Телеведуча прагнула розповісти, що вона готова постати перед судом у березні й визнати свою провину в побитті коханого. Проте знаменитість зізналася, що інцидент став випадковістю й спричинений емоційним зривом, а вона сама не є домашнім насильником.

Крім того, випадок із побиттям зруйнував всю її успішну кар'єру, адже продюсери реаліті-шоу "Острів кохання" звільнили ведучу одразу після розголосу в пресі. Вона запевнила, що кров, яку зафіксували на знімках папараці, була її, а не коханого Льюїса Бертона.

Це був нещасний випадок. Мій світ зруйновано. Все моє майбутнє було втрачено за 24 години після арешту. Причина, з якої я говорю сьогодні, полягає в тому, що моя родина більше не може терпіти це. Я втратила свою роботу, своє життя і здатність говорити. Правда була вирвана з моїх рук і використана як розвага. Я не можу кожен день ховатися, коли мені скажуть нікому нічого не говорити і ні з ким не розмовляти,

– зізналася Керолайн Флек.



Керолайн Флейк та Льюїс Бертон / Instagram / @carolineflack

На завершення телеведуча написала, що її зовсім не турбує майбутня кар'єра та нереалізовані творчі поривання. Керолайн Флек не могла змиритися з тим, які страждання та хвилю суспільного осуду вона принесла своїй родині та хорошим друзям: "Я не думаю про те, як мені повернути свою кар'єру. Я думаю про те, як мені повернути своє життя і життя моєї сім'ї". Мати дівчини запевнила, що вона не звинувачувала нікого, крім себе самої, й просто хотіла, щоб її голос почули. А відверте зізнання цілком описувало те, як емоційно складно їй жилося останні місяці.



Керолайн Флейк наклала на себе руки / Instagram / @carolineflack

Нагадаємо, що у грудні Керолайн Флек заарештували, а згодом випустили під заставу після нанесення тяжких травм голови 27-річному бойфренду Льюїсу Бертону. Керолайн намагалися притягнути до кримінальної відповідальності, незважаючи на те, що хлопець відмовився від звинувачень. У березні цьогоріч було заплановане засідання суду в справі побиття, до якого Керолайн дожити не судилося.