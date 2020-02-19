Рік без Лагерфельда: які зірки згадують легендарного дизайнера Chanel

Весь світ із сумом згадує культового дизайнера та креативного директора бренду Chanel, який помер рівно рік тому – 19 лютого 2019 року. Соціальні мережі вже рясніють численними фотозгадками про Лагерфельда та висловлюють свій жаль за них. Зокрема, за дизайнером сумують і знаменитості.

Однією з таких, якій випала честь працювати з Карлом Лагерфельдом, стала американська модель Джіджі Хадід. Незважаючи на свій молодий вік у її кар'єрі вже неодноразово випадала можливість працювати з видатним модельєром. На своїй сторінці в інстаграмі вона залишила фото за лаштунками світської події, на якій теревенить з Карлом та ще одним чоловіком.

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"Карл, ми також сумуємо за тобою", – йдеться в дописі Джіджі Хадід.

Про втрату для всієї модної індустрії нагадала й одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. Вона неодноразово виходила на подіум у вбранні від легендарного Карла Лагерфельда. В інстаграм-сторіс дівчина опублікува спільний кадр з модним метром та зворушливо підписала: "1 рік. Сумую за тобою весь час".



Карл Лагерфельд та Белла Хадід / Screenshot / Instagram / @bellahadid

Німецька 49-річна супермодель Клаудія Шиффер теж публічно пригадала дефіле у вбранні дизайнера, якому впродовж десятиліть вдавалося диктувати світові тренди. Вона поділилася архівним відео, на якому позує з Карлом Лагерфельдом у розкішному білому вбранні нареченої.

Крім іменитих моделей у першу річницю смерті легендарного модельєра йому віддали честь колеги, серед яких головна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур. Знаменита журналістка, яка побудувала приголомшливу кар'єру на теренах міжнародної модної індустрії, на офіційній сторінці в інстаграмі опублікувала спільний кадр з Карлом Лагерфельдом і додала щемливий підпис: "Минув рік, як ми втратили легенду".