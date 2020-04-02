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"Рік і Морті" 4 сезон: оприлюднено трейлер і дату виходу нових серій

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"Рік і Морті" 4 сезон: трейлер і дата виходу / IMDb

Автори успішного мультсеріалу "Рік і Морті" (Rick and Morty) готуються до прем'єри нових епізодів 4 сезону. За офіційними даними, кіномани зможуть переглянути їх вже з 3 травня 2020 року.

Як відомо, дебютні серії 4 сезону мультсеріалу "Рік і Морті" презентували ще у листопаді 2019 року. Тоді у мережі з'явились 6 епізодів, які підкорили кіноманів. Відтак мільйони людей у всьому світі в очікуванні продовження улюблених пригод Ріка та Морті, від яких неможливо втримати сміх.

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Наразі у мережі презентували трейлер, який встиг підкорити прихильників мультсеріалу. Всього за добу ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів, тому 4 сезону пророкують чималий успіх. Стартуватиме показ з 3 травня на Adult Swim. 

Дивіться трейлер мультсеріалу "Рік і Морті" 4 сезон: відео англійською

Авторами мультсеріалу є Джастін Ройланд і Ден Хармон. Наразі телеканал Adult Swim замовив 70 нових серій. Зважаючи на популярність мультсеріалу, прихильники "Ріка і Морті" можуть не турбуватись про закриття проєкту. 

Нагадаємо, що вперше ж на екрани стрічка вийшла у 2013 році. За сюжетом, божевільний вчений Рік Санчез щодня потрапляє у нові пригоди, подорожуючи різними куточками всесвіту зі своїм внуком Морті. Курйозні ситуації та особливий гумор не залишить байдужими кіноманів. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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