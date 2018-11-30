Рік змін: у 2019 році "Золотий глобус" матиме оновлений вигляд

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Премія "Золотий глобус"
Премія "Золотий глобус" / Instagram/ @nicolekidman

Трофей популярної американської кінопремії "Золотий глобус" у 2019 році чекає оновлений вигляд. Нагорода змінилась у розмірах та вигляді: в неї більше не буде мармурової підставки.

Про зміну вигляду нагороди "Золотий глобус" повідомило видання Hollywood Reporter. Голлівудська асоціація іноземної преси вирішила преобразити дизайн статуетки та показала його прихильникам.

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Зміни в трофеї складно не помітити, адже замість мармурової підставки в формі квадрата тепер буде циліндр із жовтого металу, як сам глобус. Для вироблення нового вигляду Золотого глобуса використовували латунь, цинк та бронзу. Тепер його вага становить 3,5 кг і це на 1 кг більше, ніж вага попереднього. Змін зазнали й розміри статуетки. Вона стала нижчою, проте об’ємнішою.

Порівняння нагород
Порівняння нагород "Золотий глобус" / Колаж: 24 канал / Фото: Instagram @goldenglobes ; @adamtans

Нагадаємо, послом "Золотого глобуса" обрали дочку британського актора Ідріса Ельби, Ісан. Дівчина одразу повідомила про те, що має намір допомагати молоді своєї нації. 

Теги: LifeStyle Кіно Золотий глобус Нагороди
Джерело: Lifestyle
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