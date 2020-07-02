Пуерториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, шведсько-сирійський художник Джован Йосеф вперше показали світові обличчя своїх чотирьох дітей. Знаменитості знялися у фотосесії для глянцю Vogue.

Британське видання Vogue підготувало номер, у якому йдеться про життя зірок на карантині. Одними із героїв випуску стали закохані Рікі Мартін та Джован Йосеф. Виконавець оприлюднив сімейне фото, що зробили на спеціальній зйомці, на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Через рік після усиновлення дітей співачка Sia стала бабусею

Фото Рікі Мартіна з чоловіком та дітьми

Чорно-білий знімок, який поширив Мартін, викликав справжній ажіотаж в мережі. Його активно коментують, менш, ніж за добу, публікація набрала понад пів мільйона вподобань.

На сімейній світлині 48-річний співак зображений разом зі своїм 36-річним коханим. Також бачимо поруч із батьками дітей, які з'явилися на світ завдяки сурогатній матері – 11-річними двійнятами Матео та Валентино, із донькою Люсією, яка народилася в грудні 2018 року та однорічним сином Ренном.

"Життя під замком", – коротко підписав фото артист.



Рікі Мартін з чоловіком та дітьми / Instagram / @ricky_martin

Зазначимо, романтичні стосунки між митцем Джованом Йосефом та Рікі Мартіном розпочалися у квітні 2016 року. Через декілька місяців закохані розповіли про заручини в інтерв'ю Еллен Дедженерес. У січні 2018 року Рікі та Джован заявили, що офіційно одружилися.