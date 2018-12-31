Рікі Мартін і його чоловік стали батьками: фото новонародженої дочки

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Джван Йосеф і Рікі Мартін
Джван Йосеф і Рікі Мартін / www.gettyimages.com

Популярний пуерториканський співак Рікі Мартін, який офіційно одружений з художником Джваном Йосефом, повідомив про поповнення у сім'ї.

Про це Рікі Мартін розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Крім того, співак опублікував перше фото новонародженої дочки, яку вони назвали Люсія Мартін-Йосеф.Люсія Додамо, що дівчинка стала першою спільною дитиною для подружжя і третьою для самого артиста.

Ми раді повідомити вам, що стали батьками красивої і здорової дівчинки, яку ми назвали Люсія Мартін-Йосеф. Це, безсумнівно, був унікальний день народження і святкування Різдва в нашому житті. І її брати, і Джван, і я повністю закохані в нашу дитину і вдячні за можливість почати цей 2019 рік з найкращим подарунком, який ми могли б отримати,
– поділився із шанувальниками Мартін.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Нагадаємо, Рікі Мартін наразі виховує двох синів-двійнят від сурогатної матері, які народились у 2008 році – Маттео і Валентіно. Нещодавно артист заявив, що хоче всиновити ще чотири пари близнюків. Свою орієнтацію він розсекретив у 2010 році, а до того він близько 14 років зустрічався і планував створити сім’ю з телеведучою Реббекою де Альбою.

З квітня 2016 року Рікі Мартін почав зустрічатися зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. А в листопаді того ж року в шоу Еллен Дедженерес вони оголосили про свої заручини. Так, у січні 2018 року пара офіційно одружилася.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Музика
Джерело: 24 канал
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