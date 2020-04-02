Рікі Мартін постав на обкладинці глянцю з оголеним торсом: сексуальні фото

Один із найпопулярніших латиноамериканських артистів Рікі Мартін став головним героєм глянцю L'officiel Hommes Italia. Співак з’явився на обкладинці чоловічого глянцю поставши в напівоголеному вигляді.

Зйомки з фотосесії Рікі Мартін опублікував у своєму інстаграмі. Вони відбулися ще задовго до пандемії коронавірусу в Беверлі-Гіллз під керівництвом фотографа Ніколаса Вагнера.

Читайте також Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди собакою: гаряче фото

48-річний співак приміряв у фотозйомці багато цікавих образів. На обкладинці він постав у білих штанах-шароварах з широким поясом, сандалях, шарфі та солом’яному капелюсі.

Новий квітневий випуск можна завантажити абсолютно безкоштовно на офіційному сайті глянцю. На інших обкладинках також представлені італійський репер Fedez, американський музикант Ленні Кравіц, італійський футболіст Андреа Пірло та американський співак Нік Джонас.

Рікі Мартін на сторінках глянцю з’явився у зеленій лляній сорочці, яскравих червоних штанах та в комбінезоні, який він вирішив зняти, аби показати свій оголений торс, м’язи і татуювання.