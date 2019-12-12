Рікі Мартін розчулив шанувальників фото з маленькою донькою

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Рікі Мартін / Instagram / @ricky_martin

Один з найвідоміших латиноамериканських виконавців показав у мережі світлину з однорічною донькою. Дівчинка Люсія з великими блакитними очима замилувала аудиторію співака, який виховує чотирьох дітей.

На початку 2018 року Рікі Мартін офіційно оформив стосунки зі своїм коханим, художником Джаваном Йосефом. Співак сам виховував синів-двійнят і завжи мріяв про доньку. Справжнє щастя чекало на нього напередодні Різдва минулоріч. Тоді він тривалий час приховував обличчя Люсії від громадськості, вперше показавши донечку, коли їй випивнилося 7 місяців. 

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Цього разу Рікі Мартін показав однорічну донечку після водних процедур. Дівчинка була закутана в рушник у вигляді маленького левеня. Напевно, маленька Люсія не звикла до фотозйомок, адже на руках у татка здивовано дивилася просто в камеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Шанувальники співака замилувалися таким сімейним кадром і залишили під фото майже півтора мільйона вподобань та десятки тисяч захопливих коментарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Наприкінці жовтя цього року Рікі Мартін та його чоловік художник Джаван Йосеф стали батьками хлопчика. Дитину виносила і народила сурогатна мати. Тоді мережу він виклав фото з сином і одразу ж назвав його ім'я – Рен Мартін-Йосеф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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