Рікі Мартін розчулив шанувальників фото з маленькою донькою

Один з найвідоміших латиноамериканських виконавців показав у мережі світлину з однорічною донькою. Дівчинка Люсія з великими блакитними очима замилувала аудиторію співака, який виховує чотирьох дітей.

На початку 2018 року Рікі Мартін офіційно оформив стосунки зі своїм коханим, художником Джаваном Йосефом. Співак сам виховував синів-двійнят і завжи мріяв про доньку. Справжнє щастя чекало на нього напередодні Різдва минулоріч. Тоді він тривалий час приховував обличчя Люсії від громадськості, вперше показавши донечку, коли їй випивнилося 7 місяців.

Читайте також: Міла Йовович приголомшила схожістю зі своїми дочками: зворушливі фото

Цього разу Рікі Мартін показав однорічну донечку після водних процедур. Дівчинка була закутана в рушник у вигляді маленького левеня. Напевно, маленька Люсія не звикла до фотозйомок, адже на руках у татка здивовано дивилася просто в камеру.

Шанувальники співака замилувалися таким сімейним кадром і залишили під фото майже півтора мільйона вподобань та десятки тисяч захопливих коментарів.

Наприкінці жовтя цього року Рікі Мартін та його чоловік художник Джаван Йосеф стали батьками хлопчика. Дитину виносила і народила сурогатна мати. Тоді мережу він виклав фото з сином і одразу ж назвав його ім'я – Рен Мартін-Йосеф.