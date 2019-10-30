Рікі Мартін вчетверте став батьком: перше фото новонародженого малюка

Один із найпопулярніших латиноамериканських артистів Рікі Мартін, який довгий час приховував свою орієнтацію, та його чоловік художник Джаван Йосеф стали батьками хлопчика. Дитину виносила і народила сурогатна мати.

Пуерториканський співак поділився радістю батьківства на своїй інстаграм-сторінці. У нього народився син.

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У мережу він виклав фото з сином і назвав його ім’я – Рен Мартін-Йосеф.

Рікі Мартін та Джван Йосеф почали зустрічатися у 2016 році. У листопаді того ж року вони оголосили про заручини. Наприкінці 2018 року подружжя повідомило, що у них народилася дочка Люсія Мартін-Йосеф.

А 2008 Мартін став батьком двох хлопчиків-близнюків, Маттео і Валентино, яких теж народила сурогатна мати.

Нагадаємо, що під час 23 церемонії вручення відзнак HRC National Visibility Award Рікі Мартін зі сцени оголосив, що вони з коханим чекають на четверту дитину.

Я повинен оголосити, що ми вагітні. Ми в очікуванні. Я люблю великі сім'ї,

– зізнався співак.

Прихильники та зірки висловлюють захоплення подружжям і радіють поповненню їхньої родини.