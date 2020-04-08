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Рікі Мартін вперше показав обличчя 5-місячного сина: чарівні фото

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Рікі Мартін / Instagram / @ricky_martin

У жовтні 2019 року знаменитий співак Рікі Мартін та його чоловік Джван Йосеф вчетверте стали батьками. Та тільки 7 квітня артист вирішив показати обличчя 5-місячного сина.

Як відомо, хлопчика для зіркового подружжя народила сурогатна мати. Рікі Мартін та художник Джван Йосеф вирішили назвати Ренном. Та тільки днями пуерториканський співак наважився познайомити громадськість зі своїм сином. 

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На офіційній інстаграм-сторінці він опублікував серію чорно-білих фото хлопчика. Дитина, яка сиділа на руках в одного з батьків, зачарувала прихильників Рікі Мартіна. 

"Ренн Мартін-Йосеф. Малюк вдома", – написав співак.


Син Рікі Мартіна / Instagram / @ricky_martin


Чарівні фото сина Рікі Мартіна і Джвана Йосефа / Instagram / @ricky_martin


Здається, харизма Рікі Мартіна передалась генами / Instagram / @ricky_martin

Рікі Мартін та Джван Йосеф офіційно стали подружжям у 2017 році. Пара виховує 1-річну доньку Люсію та 11-річних синів співака Маттео і Валентина, яких також народила сурогатна мама. Рікі Мартін неодноразово зізнавався, що мріє про велику сім'ю, тому не виключено, що 5-місячний Ренн стане не останнім нащадком у цій зірковій родині.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Новини LifeStyle
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