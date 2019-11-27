Римські канікули: Катерина Осадча і Юрій Горбунов зачарували сімейними знімками

130 Читать новость на русском
Катерина Осадча і Юрій Горбунов у Римі / Instagram / @gorbunovyuriy

Відомі українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов вирішили влаштувати романтичну відпустку в Італії. Звідти подружжя активно ділиться ефектними кадрами, які вже встигли зачарувати мережу.

Римські канікули знаменитого подружжя розпочались одразу після фінального ефіру шоу "Танці з зірками 2019". На відпочинку Юрій Горбунов і Катерина Осадча, як зазвичай, взялись вивчати культуру і кулінарні традиції держави, демонструючи відповідні фото в мережі. Згідно із кадрами, опублікованими на інстаграм-сторінках, зірки вже встигли побувати в знаменитому Колізеї та пройтись романтичними вуличками Риму.

Читайте також: Все ж куми: Потап зізнався, що хрестив сина Горбунова

"Коли тільки уявляєш, що цими вулицями ходив ще Цезар, а колонам і камінню по 6 тисячоліть – перехоплює подих", – поділилась враженнями Катерина Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Окрім цього, телеведучі не забули про своє спільне захоплення – велопрогулянки. Катерина Осадча і Юрій Горбунов продемонстрували орендовані велосипеди та здійснили поїздку старовинною частиною Риму.  

Цікаво, що українська красуня вкотре постала на кадрах без макіяжу, демонструючи свою природну красу. Водночас Катерина Осадча не втратила своєї ефектності: на фото вона виглядає неперевершено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

У Міносвіти назвали 20 університетів, які отримують найбільше фінансування від держави: список
сьогодні
7669
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Катя Осадча Відпочинок
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 9056
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 6627
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
26 листопада 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 322
10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
26 листопада 15:01 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
Марта Вересюк 984
11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
26 листопада 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
Юлія Девда 13793
Новини
Більше новин
Залиште відгук