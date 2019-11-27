Римські канікули: Катерина Осадча і Юрій Горбунов зачарували сімейними знімками

Відомі українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов вирішили влаштувати романтичну відпустку в Італії. Звідти подружжя активно ділиться ефектними кадрами, які вже встигли зачарувати мережу.

Римські канікули знаменитого подружжя розпочались одразу після фінального ефіру шоу "Танці з зірками 2019". На відпочинку Юрій Горбунов і Катерина Осадча, як зазвичай, взялись вивчати культуру і кулінарні традиції держави, демонструючи відповідні фото в мережі. Згідно із кадрами, опублікованими на інстаграм-сторінках, зірки вже встигли побувати в знаменитому Колізеї та пройтись романтичними вуличками Риму.

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"Коли тільки уявляєш, що цими вулицями ходив ще Цезар, а колонам і камінню по 6 тисячоліть – перехоплює подих", – поділилась враженнями Катерина Осадча.

Окрім цього, телеведучі не забули про своє спільне захоплення – велопрогулянки. Катерина Осадча і Юрій Горбунов продемонстрували орендовані велосипеди та здійснили поїздку старовинною частиною Риму.

Цікаво, що українська красуня вкотре постала на кадрах без макіяжу, демонструючи свою природну красу. Водночас Катерина Осадча не втратила своєї ефектності: на фото вона виглядає неперевершено.