Римські канікули Каті Осадчої та Юрія Горбунова: пара поділилась зворушливими фото

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Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов провели декілька днів у сонячній Італії. Закохані гуляли центром Рима та відвідували стародавні музеї.

Знамените українське подружжя поділились знімками зі свого романтичного вікенду в Італії на сторінці в Instagram.

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Днями Катя Осадча та Юрій Горбунов провели декілька днів у Римі, де фотографувались біля славнозвісного фонтану Треві, фільмували моменти, гуляючи біля Колізею, і відвідували музеї зі стародавніми статуями. Юрій Горбунов ділився знімками, на яких він стоїть біля постатей Аполлона чи Мельпомени. А Катя Осадча без макіяжу позувала на фоні Амфітеатру Стародавнього Риму та на вулицях міста.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Нагадаємо, в жовтні зіркове подружжя для відпочинку теж обрало сонячну Італію. Вони відвідали столицю моди Мілан та популярне місто Комо. Цей відпочинок в Італії Катя назвала "подорожжю озерами". 

Теги: LifeStyle Катя Осадча відпочинок
Джерело: 24 канал
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