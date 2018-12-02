Римські канікули Каті Осадчої та Юрія Горбунова: пара поділилась зворушливими фото

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов провели декілька днів у сонячній Італії. Закохані гуляли центром Рима та відвідували стародавні музеї.

Знамените українське подружжя поділились знімками зі свого романтичного вікенду в Італії на сторінці в Instagram.

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Днями Катя Осадча та Юрій Горбунов провели декілька днів у Римі, де фотографувались біля славнозвісного фонтану Треві, фільмували моменти, гуляючи біля Колізею, і відвідували музеї зі стародавніми статуями. Юрій Горбунов ділився знімками, на яких він стоїть біля постатей Аполлона чи Мельпомени. А Катя Осадча без макіяжу позувала на фоні Амфітеатру Стародавнього Риму та на вулицях міста.

Нагадаємо, в жовтні зіркове подружжя для відпочинку теж обрало сонячну Італію. Вони відвідали столицю моди Мілан та популярне місто Комо. Цей відпочинок в Італії Катя назвала "подорожжю озерами".