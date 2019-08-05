Ніжність, ситність та запах моря... Це все характеризує неперевершено смачну страву іспанської кухні. Її можна готувати із креветками, мідіями, гребінцями або кальмарами.

Як приготувати рис з морепродуктами

Інгредієнти для рису з морепродуктами:

– 1 стакан бурого нешліфованого рису;

– 12 королівських креветок (мідії, гребінці, кальмари);

– 4 королівські креветки в панцирях;

– 2 помідори;

– 2 столові ложки кукурудзи;

– 2 столові ложки стручкової фасолі;

– 1/2 зеленого перцю;

– 2 стакани чистої води;

– 2 столові ложки свіжого зеленого горошку;

– 1 середня цибулина;

– перець чілі за смаком;

– сіль.

Рис з морепродуктами – покроковий рецепт

Поетапне приготування рису з морепродуктами

1. Бурий нешліфований рис замочуємо на 2-3 години та ретельно промиваємо водою.

2. Варимо рис у підсоленій воді до готовності.

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3. На розігрітій пательні пасеруємо дрібно нарізану цибулую, горошок, кукурудзу та стручкову фасолю.

4. Додаємо очищені креветки (мідії, гребінці або кальмари).

5. Зварений до готовності рис додаємо до овочів та заливаємо водою.

Іспанський страва – рис з морепродуктами

6. Очищуємо помідори від шкірки та бленедеруємо. Додаємо п'юре до рису. Солимо за смаком.

7. Дрібно нарізаємо перець чілі та з'єднуємо з рисом, креветками та овочами.

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8. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на маленькому вогні 20 хвилин.

9. Чотири неочищені креветки викладаємо на страву в пательні та ще на 10 хвилин готуємо під кришкою.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак