Рис з морепродуктами – покроковий рецепт

138 Читать новость на русском
Рис з морепродуктами – покроковий рецепт
Рис з морепродуктами – покроковий рецепт / Богданна Рибак

Ніжність, ситність та запах моря... Це все характеризує неперевершено смачну страву іспанської кухні. Її можна готувати із креветками, мідіями, гребінцями або кальмарами.

Як приготувати рис з морепродуктами

Інгредієнти для рису з морепродуктами:
– 1 стакан бурого нешліфованого рису;
– 12 королівських креветок (мідії, гребінці, кальмари);
– 4 королівські креветки в панцирях;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки кукурудзи;
– 2 столові ложки стручкової фасолі;
– 1/2 зеленого перцю;
– 2 стакани чистої води;
– 2 столові ложки свіжого зеленого горошку;
– 1 середня цибулина;
– перець чілі за смаком;
– сіль.

Рис з морепродуктами покроковий рецепт

Рис з морепродуктами – покроковий рецепт

Поетапне приготування рису з морепродуктами

1. Бурий нешліфований рис замочуємо на 2-3 години та ретельно промиваємо водою.

2. Варимо рис у підсоленій воді до готовності.

Читайте також: Фалафель – простий рецепт приготування

3. На розігрітій пательні пасеруємо дрібно нарізану цибулую, горошок, кукурудзу та стручкову фасолю.

4. Додаємо очищені креветки (мідії, гребінці або кальмари).

5. Зварений до готовності рис додаємо до овочів та заливаємо водою.

Паелья рецепт

Іспанський страва – рис з морепродуктами

6. Очищуємо помідори від шкірки та бленедеруємо. Додаємо п'юре до рису. Солимо за смаком.

7. Дрібно нарізаємо перець чілі та з'єднуємо з рисом, креветками та овочами.

Читайте також: Рецепт ватрушок з сиром – покроковий рецепт

8. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на маленькому вогні 20 хвилин.

9. Чотири неочищені креветки викладаємо на страву в пательні та ще на 10 хвилин готуємо під кришкою.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

blog_ava
Без Мерилін Монро 57 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
сьогодні
15296
Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
4 серпня 09:35 Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
Анастасія Манюхіна 1802
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 5069
Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 817
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 2288
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
2 серпня 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
576
Новини
Більше новин
Залиште відгук