Ріта Ора розійшлась з сином Джуда Лоу після трьох місяців стосунків: відома причина

29-річна британська виконавиця Ріта Ора вже неодноразово зав’язувала романи з хлопцями, молодшими за себе. Цього разу ним був 23-річний актор і манекенник Рафферті Лоу, з яким вона була близько трьох місяців.

Відомо, що причиною розриву стосунків стала постійна відстань між закоханими та напружені графіки обох. Про це повідомили у виданні The Daily Mail. Вперше Ріта і Рафферті з’явились на афтепаті премії British Fashion Awards наприкінці минулого року. З того часу пара розвивала свій роман.

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А от їхнє знайомство відбулось на зйомках фільму "Твіст" (Twist), де у них виникла взаємна симпатія. Знімальна команда розповідала, що між ними на зйомках виникла справжня хімія.

Вони зблизилися, коли обидва працювали в Лондоні, хоча і не поспішали вішати на себе ярлики або форсувати події. Але Ріта так багато часу проводить за кордоном зараз, що вони вже не розмовляють так багато, як раніше, не кажучи вже про те, щоб робити те, що роблять пари, коли вони разом,

– поділився інсайдер.

І хоч пара не святкувала навіть День святого Валентина разом, втім, близькі до оточення пари зазначають, що вони все ще можуть зійтись.