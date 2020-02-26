24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ріта Ора розійшлась з сином Джуда Лоу після трьох місяців стосунків: відома причина

-
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

29-річна британська виконавиця Ріта Ора вже неодноразово зав’язувала романи з хлопцями, молодшими за себе. Цього разу ним був 23-річний актор і манекенник Рафферті Лоу, з яким вона була близько трьох місяців.

Відомо, що причиною розриву стосунків стала постійна відстань між закоханими та напружені графіки обох.  Про це повідомили у виданні The Daily Mail. Вперше Ріта і Рафферті з’явились на афтепаті премії British Fashion Awards наприкінці минулого року. З того часу пара розвивала свій роман.

До теми: Співачка Ріта Ора закрутила роман із сином Джуда Лоу, – ЗМІ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CelebJar (@jarceleb)

 

А от їхнє знайомство відбулось на зйомках фільму "Твіст" (Twist), де у них виникла взаємна симпатія. Знімальна команда розповідала, що між ними на зйомках виникла справжня хімія.

Вони зблизилися, коли обидва працювали в Лондоні, хоча і не поспішали вішати на себе ярлики або форсувати події. Але Ріта так багато часу проводить за кордоном зараз, що вони вже не розмовляють так багато, як раніше, не кажучи вже про те, щоб робити те, що роблять пари, коли вони разом,
– поділився інсайдер.

І хоч пара не святкувала навіть День святого Валентина разом, втім, близькі до оточення пари зазначають, що вони все ще можуть зійтись.

Любомир Гузар – моральний авторитет для багатьох людей: що про нього відомо
сьогодні
Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Зіркові розлучення LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 лютого 18:35 "Річард Джуелл": фільм про героя, якого несправедливо звинуватили у тероризмі
Юлія Ліпенцева
25 лютого 17:02 Цікаві біографічні фільми, які ви могли пропустити
Марта Вересюк
25 лютого 15:40 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
25 лютого 11:34 Ользі Фреймут – 38! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
Юлія Девда
25 лютого 08:40 Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки
Настя Сукач
Новини
Більше новин
Залиште відгук