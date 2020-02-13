Ріта Ора в українській сукні повторила знаменитий рух Монро на пляжі в Маямі: фото

Британська співачка Ріта Ора стала зіркою нової рекламної кампанії взуттєвого бренду Deichmann. Для фотосесії зірка одягнула сукню лимонного кольору від української дизайнерки LITKOVSKAYA.

Фотосесія для нової реклами взуття відбувалась на морському узбережжі Маямі. Там Ріта Ора одягнула сукню-футболку Monk Dress з колекції FW 19/20, яку вперше було представлено на показі бренду в рамках Паризького тижня моди. Про це повідомляють на Harper’s Bazaar Ukraine.

Цікаво: Мадонна вийшла у світ в капелюсі від українського дизайнера: фото



Сукня Monk Dress бренду LITKOVSKAYA / Harper’s Bazaar Ukraine

Образ британської зірки завершували блакитні босоніжки на підборах.



Сукня Monk Dress бренду LITKOVSKAYA / Harper’s Bazaar Ukraine

У зйомці Ріта Ора продемонструвала не лише сексуальні форми, які виглядали з-під плаття, а й вдалі позування, які дуже нагадують стиль Мерилін Монро з фільму "Сверблячка сьомого року" 1955 року за участю актриси. Тоді Монро в одному з кадрів була одягнена у білу сукню, спідниця якої різко піднімалась від поривів вітру від метро, що були у підземці міста.



Ріта Ора та Мерилін Монро / The Daily Mail

Дивіться культовий момент з фільму "Сверблячка сьомого року":