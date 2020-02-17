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Ріта Ора засвітила пишні груди в купальнику: спекотні фото

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Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Знаменита британська співачка Ріта Ора не втрачає можливості похизуватися спокусливою фігурою. Днями вокалістка поділилася гарячим знімком з Лос-Анджелеса.

Зіркові дівчата часто вдаються до провокативних та еротичних образів. Сексуальні світлини з фотосесій чи відпочинку вони публікують у своїх блогах. Не є винятком і виконавиця Ріта Ора, яка продемонструвала підписникам в інстаграмі свою привабливу фігуру.

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Артистка позує, сидячи на кріслі. Позаду неї можемо побачити віллу, а сама вона, ймовірно, вийшла з басейну, який залишився поза камерою. 

Одягнута Ріта в чорний купальник, що не повністю приховує її груди та ефекно підкреслює їх. Також можна розгледіти численні татуювання виконавиці. Серед аксесуарів в неї ланцюжки на шиї та браслети на руках. Волосся знаменитість розпустила та зробила легкий макіяж. Манікюр червоного кольору та ідеальна засмага додають особливого шарму її еротичному образові.

Насолоджуйтеся життям. Будь ласка. Захистіть своє серце і пишайтеся собою,
– підписала фотографію Ріта Ора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
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