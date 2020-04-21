24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Рита перенесла все значно складніше, – Том Генкс розповів деталі лікування від COVID-19

- Читать новость на русском
Том Генкс розповів про лікування від коронавірусу / www.foxnews.com

Знаменитий актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон перебувають на самоізоляції після того, як вилікувались від коронавірусу. Вперше після одужання представник Голлівуду дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про перебіг хвороби та перебування в Австралії.

Том Генкс став запрошеним гостем радіошоу The National Defense Radio Show, передає USA Today. Актор зізнався, що його дружина мала складнішу форму COVID-19, тому кілька днів не могла навіть стати з лікарняного ліжка. 

Дивіться також: Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно

"Рита перенесла все значно складніше. Її температура була вищою (близько 39 градусів), вона втратила нюх і не відчувала смаку і три тижні ні отримувала від їжі жодного задоволення, її весь час нудило. Рита зненавидить мене за те, що я зараз говорю це, але вона практично повзла по підлозі, якщо їй потрібно було відлучитися ненадовго з ліжка. На щастя, цей період тривав недовго. Я ж постійно відчував сильну втому", – розповів Том Генкс. 

Як відомо, про інфікування коронавірусом актор та його дружина дізнались під час їхньої мандрівки до Австралії. Том Генкс брав участь у зйомках фільму про Елвіса Преслі, тому подружжя не могло скасувати поїздку. З першими симптомами пара звернулась до лікарів та провела кілька днів у місцевому шпиталі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tom Hanks (@tomhanks)

Та не обійшлось і без курйозів. Том Генкс намагався займатись спортом під час лікування, а коли поскаржився лікарю на погане самопочуття, отримав відповідь, яку зараз згадує з усмішкою.

"Навіть перебуваючи в палаті, я намагався якось залишатися у формі: ну всякі прості вправи для старичків, розумієте. Але з подивом зрозумів, що просто падаю без сил після 12 хвилин базового тренування, йду на ліжко і сплю півтори години. Пам'ятаю, як після такого епізоду мене відвідала лікар і запитала: "Як ви себе почуваєте?". Я відповів: "Зі мною трапилася дивна річ. Я спробував зробити базові вправи і розтяжку на підлозі, але не зміг подужати і половини". Вона подивилася на мене крізь свої окуляри, немов я був найдурнішою людиною у світі, і сказала: "Взагалі-то у вас COVID-19. Ви ж розумієте, що ви хворієте?" – згадав Том Генкс. 

Актор одним із перших оголосив, що хворий на коронавірус. Прихильники не на жарт переживали за Тома Генкса, адже він знаходиться у зоні ризику: кінозірці більше 60 років і він страждає на цукровий діабет другого типу. Тому люди побоювались, що інфікування може завершитись летально. 

Однак вже за 2 тижні Том Генкс та Рита Вілсон покинули шпиталь і оголосили, що побороли COVID-19. Наразі Том Генкс допомагає лікарям виготовити вакцину проти коронавірусу. У Лос-Анджелесі, куди пара повернулась після повного одужання, актор здав свою кров для досліджень. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
20 квітня 17:21 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
Юлія Михайлова
20 квітня 09:17 Міранді Керр – 37: секрети щастя та гармонії від колишнього ангела Victoria's Secret
Юлія Девда
20 квітня 09:00 Поливаний понеділок 2020: традиції святкування
Квітослава Туз
19 квітня 17:43 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
19 квітня 17:20 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк

Новини
Більше новин