Рита перенесла все значно складніше, – Том Генкс розповів деталі лікування від COVID-19

Знаменитий актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон перебувають на самоізоляції після того, як вилікувались від коронавірусу. Вперше після одужання представник Голлівуду дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про перебіг хвороби та перебування в Австралії.

Том Генкс став запрошеним гостем радіошоу The National Defense Radio Show, передає USA Today. Актор зізнався, що його дружина мала складнішу форму COVID-19, тому кілька днів не могла навіть стати з лікарняного ліжка.

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"Рита перенесла все значно складніше. Її температура була вищою (близько 39 градусів), вона втратила нюх і не відчувала смаку і три тижні ні отримувала від їжі жодного задоволення, її весь час нудило. Рита зненавидить мене за те, що я зараз говорю це, але вона практично повзла по підлозі, якщо їй потрібно було відлучитися ненадовго з ліжка. На щастя, цей період тривав недовго. Я ж постійно відчував сильну втому", – розповів Том Генкс.

Як відомо, про інфікування коронавірусом актор та його дружина дізнались під час їхньої мандрівки до Австралії. Том Генкс брав участь у зйомках фільму про Елвіса Преслі, тому подружжя не могло скасувати поїздку. З першими симптомами пара звернулась до лікарів та провела кілька днів у місцевому шпиталі.

Та не обійшлось і без курйозів. Том Генкс намагався займатись спортом під час лікування, а коли поскаржився лікарю на погане самопочуття, отримав відповідь, яку зараз згадує з усмішкою.

"Навіть перебуваючи в палаті, я намагався якось залишатися у формі: ну всякі прості вправи для старичків, розумієте. Але з подивом зрозумів, що просто падаю без сил після 12 хвилин базового тренування, йду на ліжко і сплю півтори години. Пам'ятаю, як після такого епізоду мене відвідала лікар і запитала: "Як ви себе почуваєте?". Я відповів: "Зі мною трапилася дивна річ. Я спробував зробити базові вправи і розтяжку на підлозі, але не зміг подужати і половини". Вона подивилася на мене крізь свої окуляри, немов я був найдурнішою людиною у світі, і сказала: "Взагалі-то у вас COVID-19. Ви ж розумієте, що ви хворієте?" – згадав Том Генкс.

Актор одним із перших оголосив, що хворий на коронавірус. Прихильники не на жарт переживали за Тома Генкса, адже він знаходиться у зоні ризику: кінозірці більше 60 років і він страждає на цукровий діабет другого типу. Тому люди побоювались, що інфікування може завершитись летально.

Однак вже за 2 тижні Том Генкс та Рита Вілсон покинули шпиталь і оголосили, що побороли COVID-19. Наразі Том Генкс допомагає лікарям виготовити вакцину проти коронавірусу. У Лос-Анджелесі, куди пара повернулась після повного одужання, актор здав свою кров для досліджень.