Рита Вілсон повернулася до роботи після подолання коронавірусу: як зараз виглядає зірка

63-річна американська акторка та співачка вперше після одужання від коронавірусу повернулася до роботи. Рита Вілсон записала відео з власного дому, на якому виконала національний гімн для віртуальної гонки NASCAR.

Наприкінці березня голлівудське подружжя Том Генкс та Рита Вілсон завершили лікування від коронавірусу в Австралії. Пара дотримувалася порад медиків та впродовж тривалого часу перебувала в самоізоляції, що дозволило їм безперешкодно дістатися до рідного Лос-Анджелеса після карантинного режиму.

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Нині зіркове подружжя перебуває поряд з рідними. Так, Том Генкс та Рита Вілсон ретельно дбають про своє здоров'я та уникають публічних виходів. Проте навіть ізоляція не завадила 63-річній співачці повернутися до творчості. Рита Вілсон з власного будинку долучилася до віртуальних автомобільних перегонів NASCAR. Вона виконала національний гімн, що не могло не зворушити багатомільйонну аудиторію глядачів.

Відео Рита Вілсон записала під гітарний трек у власному домі. Оператором для неї став 24-річний син Трумен Генкс. Це виконання ознаменувало повернення співачки до роботи після подолання коронавірусу.

Судячи з відео, Рита Вілсон почувається добре та виглядає неперевершено навіть після тривалого лікування від страшної недуги. Для ролику вона обрала досить яскравий образ: широкі світлі джинси, повітряну блузку з орнаментом та шкіряний жакет червоного кольору і темну хустинку. Зірка не забула й про укладку та макіяж.

Нагадаємо, що подружжя Том Генкс та Рита Вілсон перші зірки, які публічного оголосили про свій діагноз COVID-19. 12 березня пара опублікувала зізнання на особистих сторінках у соціальних мережах. Після прояву перших симптомів вони звернулися до медиків і їх одразу госпіталізували до австралійської клініки, а за п'ять днів дозволили продовжити лікування вдома.



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