Серіал "Рівердейл": прем'єра 4 сезону та вихід серій

Американська телекомпанія The CW Television Network 9 жовтня 2019 року оголосила про прем’єру першої серії 4 сезону серіалу "Рівердейл". Серіал розповідає про компанію підлітків, які живуть у невеликому і спокійному місті. Їхнє розмірене життя змінюється тоді, коли головні герої вирішують розкрити багаторічні таємниці.

Актори та їхні ролі:

Кей Джей Апа у ролі Арчібальда "Арчі" Ендрюса: старшокласник, гравець шкільної футбольної команди, який має пристрасть до музики.

Лілі Рейнхарт у ролі Елізабет "Бетті" Купер: розумна старшокласниця, яка давно закохана у свого найкращого друга Арчі.

Каміла Мендес у ролі Вероніки Лодж: в минулому світська дівчина-старшокласниця із Нью-Йорку, яка переїхала до Рівердейлу і стала другом Арчі та Бетті.

Коул Спроус у ролі Форсайта "Джагхеда" Джонса III: найкращий друг Арчі, старшокласник, соціальний вигнанець із філософськими схильностями.

Кейсі Котт у ролі Кевіна Келлера: відкритий гей, однокласник та друг Арчі, Бетті і Вероніки. Син шерифа Рівердейлу.

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Сюжет серіалу:

На початку навчального року тихе місто Рівердейл сколихне новина про вбивство юного Джейсона Блоссома, тіло якого знайшли на березі озера. Тим часом підліток Арчі Ендрюс, який нещодавно відкрив у собі талант до музики – розпочав свій другий рік навчання у музичній школі. Однак трагічні події настільки сколихнули юнака, що він вирішив об’єднати друзів, щоб дізнатися справжню причину загибелі Джейсона.

Трейлер серіалу "Рівердейл": дивіться відео

Дата виходу всіх серій серіалу "Рівердейл":

4 сезон 1 серія – "В пам’ять" – 9 жовтня 2019 року

4 сезон 2 серія – "Швидкі зміни в старшій школі" – 16 жовтня 2019 року

4 сезон 3 серія – "Собачий полудень" – 23 жовтня 2019 року

4 сезон 4 серія – "Хелловін" – 6 листопада 2019 року

4 сезон 5 серія – "Свідок обвинувачення" – 13 листопада 2019 року

4 сезон 6 серія – "Спадковість" – 27 листопада 2019 року

4 сезон 7 серія – "Снігова буря" – 2 грудня 2019 року

4 сезон 8 серія – 11 грудня 2019 року

4 сезон 9 серія – 15 січня 2020 року

4 сезон 10 серія – 22 січня 2020 року.