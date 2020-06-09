Американська акторка благодійною ініціативою нарвалася на судову тяганину. Троє вчителів подали позов проти Різ Візерспун за те, що вона не виконала свою обіцянку й не подарувала їм сукні власного бренду Draper James. Позивачі розцінюють благодійність зірки не інакше, як рекламну кампанію.

Як повідомляє видання Daily Mail, причиною скандалу став благодійний розіграш серед американських вчителів, який ініціювала Різ Візерспун, аби підтримати їхню сумлінну працю в розпал пандемії коронавірусу. Так, 250 щасливчиків отримали сукні бренду акторки Draper James, а всі інші – 25 відсотків знижки на покупку.

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Проте троє вчителів залишилися незадоволеними тим, що не ввійшли до числа переможців. Вони подали судовий позов проти знаменитості, зазначивши, що спочатку в умовах конкурсу не зазначалося, що пощастить далеко не всім.

"Ми зрозуміли, що занадто швидко все організували і не очікували такого масштабного відгуку. У нашій компанії ніколи не було такої кількості запитів", – аргументували представники Draper James. Вони спробували реабілітуватися в очах вчителів та громадськості, надавши їм 30-відсоткову знижку на весь одяг бренду. Проте такий вчинок лише розгнівив жінок, які зазначили, що з тими зарплатами, які вони отримують, такі дорогі речі їм не по кишені.

Слід зауважити, що вчителі не відступили від свого наміру судитися з Різ Візерспун й переконані, що благодійна ініціатива зірки – це вдало продуманий рекламний хід. Судячи з усього, наміри бренду провалилися, адже забезпечити собі хороший імідж в очах американських покупців йому так і не вдалося.