Різ Візерспун кумедно прокоментувала чутки про четверту вагітність

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Різ Візерспун
Різ Візерспун / Instagram/ @reesewitherspoon

42-річна зірка фільму "Білявка в законі" Різ Візерспун виховує трьох дітей, наймолодшому з яких 6 років. Однак іноземні глянці стверджують про четверту вагітність голлівудської акторки. Знаменитість кумедно прокоментувала чутки про неіснуючу вагітність, опублікувавши фото журналу.

У свої 42 роки Різ Візерспун досягла всього про, що може мріяти жінка. Вона реалізувала себе в кар’єрному плані та виховує трьох прекрасних дітей – 19-річну Аву, 15-річного Дікона та 6-річного Теннессі. Однак в іноземних ЗМІ поширюють інформацію про її четверту вагітність. Актриса вирішила не обходити стороною чутки і знайшла спосіб кумедно заперечити фальшиву інформацію.

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Різ Візерспун опублікувала фото журналу на своїй сторінці в Instagram. До слова, на обкладинці глянцю вона постала разом з колишньою дружиною Бена Аффлека, Дженніфер Гарнер, заголовок поруч з якими стверджує, що в цьому році вони обидвоє вчетверте стануть мамами. Саме тому у підписі до знімка Різ Візерспун звернулася саме до неї.

Гей, Дженніфер, давай виховувати наших уявних дітей разом?
– жартома запитала Різ Візерспун у Дженніфер Гарнер.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Різ Візерспун
Джерело: LifeStyle 24
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