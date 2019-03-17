Різ Візерспун кумедно прокоментувала чутки про четверту вагітність

42-річна зірка фільму "Білявка в законі" Різ Візерспун виховує трьох дітей, наймолодшому з яких 6 років. Однак іноземні глянці стверджують про четверту вагітність голлівудської акторки. Знаменитість кумедно прокоментувала чутки про неіснуючу вагітність, опублікувавши фото журналу.

У свої 42 роки Різ Візерспун досягла всього про, що може мріяти жінка. Вона реалізувала себе в кар’єрному плані та виховує трьох прекрасних дітей – 19-річну Аву, 15-річного Дікона та 6-річного Теннессі. Однак в іноземних ЗМІ поширюють інформацію про її четверту вагітність. Актриса вирішила не обходити стороною чутки і знайшла спосіб кумедно заперечити фальшиву інформацію.

Читайте також: Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати

Різ Візерспун опублікувала фото журналу на своїй сторінці в Instagram. До слова, на обкладинці глянцю вона постала разом з колишньою дружиною Бена Аффлека, Дженніфер Гарнер, заголовок поруч з якими стверджує, що в цьому році вони обидвоє вчетверте стануть мамами. Саме тому у підписі до знімка Різ Візерспун звернулася саме до неї.

Гей, Дженніфер, давай виховувати наших уявних дітей разом?

– жартома запитала Різ Візерспун у Дженніфер Гарнер.