Різ Візерспун показала архівне фото, зроблене 20 років тому

Відома американська акторка Різ Візерспун вирішила поділитися з прихильниками своїми спогадами. Зірка опублікувала в мережі архівну світлину з 1990- років.

Знаменитості не часто поширюють фотографії, на яких постають зовсім юними. Проте бувають винятки і шанувальники можуть побачити своїх кумирів, коли ті ще не були відомими. Улюблениця мільйонів Різ Візерспун також поширила архівну світлину, яку зробила ще більш, ніж 20 років тому.

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На знімку Візерспун зображена в короткій чорній спідниці в білий горошок та кофті чорного кольору на короткий рукав. На обличчі насичений макіяж з темно-коричневою помадою на губах. Нігті нафарбовані в тон помади. Також вражає незвична для Різ зачіска. Її волосся русявого кольору і зібране в оригінальну зачіску зверху.

Тут можна розпакувати багато. Я маю на увазі ... Що відбувається з моїм волоссям? Хто ще любив цей тренд коричневої помади 90-х? ,

– написала в публікації акторка.

Здається, що з роками Різ Візерспун стала ще вродливішою і підтверджує це новими світлинами в мережі.