Різ Візерспун показала, як провела День закоханих: дотепний жарт зірки

Голлівудська акторка досить активно веде особистий блог у соціальних мережах. Проте родинні кадри – справжній ексклюзив для чесленних фоловерів Різ Візерспун. У День закоханих вона опублікувала спільне фото з чоловіком Джимом Тотом, пожартувавши про те, як превела романтичне свято.

Вчора, 14 лютого, стрічка інстаграму була переповнена романтичними дописами та зворушливими зізнаннями в коханні. Безліч світових зірок підтримали інтернет-мейнстрім. Проте Різ Візерспун вирішила по-особливому привітати коханого чоловіка.

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На офіційній сторінці зірки в інстаграмі з'явився допис з лаконічним коментарем. У цей романтичний день Різ Візерспун вирішила обмежитися лише промовистими світлинами.

На першому фото 43-річна акторка позує в розкішній білій атласній сукні від улюбленої голлівудської стилістки Петри Фланнері. Вишуканий образ доповнила укладка та розкішні прикраси. Поряд з нею чоловік Джим Тотом, який вбраний в елегантний темний костюм та оксамитовий піджак. Саме таким аутфітом подружжя підкорювало червоний хідник премії Золотий глобус-2020.



Різ Візерспун з чоловіком Джимом Тотом / Instagram / @reesewitherspoon

Інший кадр зображає закоханих у буденному одязі. Чоловік одягнений в біле худі та спортивні штани, а сама Різ Візерспун – в об'ємну куртку чорного кольору. Замість розкішної укладки на ній шапка. Контрастні фото зірка підписала з гумором: "Я і мій Валентин. Instagram vs реальність".



Різ Візерспун з чоловіком Джимом Тотом / Instagram / @reesewitherspoon