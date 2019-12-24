Різ Візерспун приголомшила схожістю зі своєю донькою: фото

Голлівудська акторка Різ Уізерспун може похизуватись чудовими стосунками з трьома дітьми: 20-річною Авою, 16-річним Діконом і 7-річним Теннесі. Знаменитість часто демонструє сімейну ідилію у мережі, публікуючи знімки з нащадками.

У переддень католицького Різдва Різ Візерспун вкотре замилувала мережу спільною світлиною зі своєю донькою Авою. На святковому селфі обидві красуні позували у чорному вбранні, яке доповнили прикрасами. Різ та Ава зробили подібний макіяж з акцентом на червоні губи, що ще більше підкреслив їхню схожість. Через це у мережі вже встигли покепкувати, що на фото – не мама з донькою, а двійнята.

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Вже у дописі 43-річна акторка зізналась, що сходила на вечірку з Авою. Це і не дивно, адже доньку Різ Візерспун може сміливо назвати своєю подругою. Та і виглядає голлівудська зірка, як її одноліток.

Вечірка для дівчаток з моєю улюбленою донькою. Гаразд, з моєю єдиною донькою, але все ж,

– написала з гумором Різ Візерспун.

Як відомо, Ава – первісток акторки. Різ Візерспун народила дівчинку, коли була у шлюбі з Раяном Філіпом. Окрім цього, подружжя виховувало сина Дікона. Після розлучення у 2008 році діти захотіли жити із зірковою матусею, однак часто відвідують маєток свого батька та активно спілкуються з ним.

Всього за 2 роки після розриву шлюбу Різ Візерспун вийшла заміж за агента з пошуку талантів Джима Тота. Ані нові стосунки, ані поява ще однією дитини не повпливали на зв'язок акторки з нащадками. Тому вона при змозі проводить з ними вільний час та заюбки демонструє спільні кадри.