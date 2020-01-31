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Різ Візерспун розповіла про свою першу роль: унікальне відео

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Різ Візерспун / Instagram / @reesewitherspoon

Відома американська акторка, зірка культових фільмів Різ Візерспун не перестає дивувати шанувальників. Знаменитість опублікувала відео, де розповідає про свою першу роль.

Вчора, 30 січня, на інстаграм-сторінці Різ Візерспун з'явилося приголомшливе відео. Акторка розповіла про свій перший акторський досвід та як їй вдалося отримати роль.

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З дитинства я мріяла бути акторкою, хоча це було дивно в нашій сім'ї, де мама і тато працювали в сфері медицини. У сім років я знялася в місцевій рекламі квіткового магазину. Потім я стала відвідувати курси акторської майстерності. Через декілька років я побачила оголошення в газеті, що для зйомок шукають 14-річну дівчинку. Я відправила заявку, проте місяць не було жодної відповіді,
– розповідає Різ.

В дитинстві Візерспун займалася софтболом. Коли дівчина повернулася з тренування, мама приголомшила її новинами.

Коли я прийшла додому, мама сказала: "До нас подзвонили і цікавилися чи ти поїдеш в Лос-Анджелес на кастинг." Ніколи не забуду як вона спитала у них по телефону: "А що це взагалі за фільм?" Напевно, мама хотіла переконатися, що я не потраплю в якийсь брудний фільм. Молодець, мамо,
– продовжує акторка.

Після цього всі літні канікули дівчина провела на знімальному майданчику.

Я дізналася все, що мені потрібно було дізнатися про акторську справу: як працювати перед камерою, звідки брати емоції. Пам'ятаю, що на прем'єрі фільму був Арнольд Шварцнегер. І пам'ятаю, яке у мене тоді було вбрання : маленька чорна оксамитова сукня з білими квітами і ковбойські чоботи,
– згадує Візерспун.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Різ Візерспун Голлівуд
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