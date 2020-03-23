Різ Візерспун замилувала мережу сімейним фото з дітьми

Голлівудська акторка Різ Візерспун відзначила 44-річчя. В день народження, 22 березня, вона організувала сімейний відпочинок з дітьми та чоловіком. Відповідне фото вже встигло замилувати прихильників вічно молодої Різ.

Різ Візерспун неодноразово доводила, що відповідально ставиться до свого здоров'я та здоров'я сім'ї. Тому під час пандемії коронавірусу вона перебувала на самоізоляції у розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. Та день народження змусив зірку порушити карантин.

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Зі своїм чоловіком Джимом Тотом, а також 20-річною дочкою Авою і синами, 16-річним Диконом і 7-річним Теннесі, вона вирушила у похід. Зіркова родина влаштувала пікнік за містом.

"Один з найкращих днів народження в моєму житті! Так багато глибокодумних, красивих і сердечних привітань від вас! Вірші, домашня їжа, чудовий виступ від мого друга і довга прогулянка на природі з сім'єю. Все це – подарунки від чистого серця! Дякую всім вам за те, що змусили мене відчувати себе коханою. Я неймовірно щаслива жінка", – написала акторка у мережі.

Прихильники із захватом коментували новий знімок кумирки, звертаючи увагу на схожість дітей із зірковою матусею.