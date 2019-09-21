Різдво Пресвятої Богородиці: що заборонено робити в це свято

Свято Різдво Пресвятої Богородиці святкують 21 вересня 2019 року. В народі його ще називають Богородичним святом. Віряни цього дня відправляються в церкву зі своїми сім'ями на богослужіння. Що варто зробити в цей день, а від чого рекомендується утриматися – читайте далі.

21 вересня за народним календарем настає справжня осінь. Саме в цей день християни східного обряду відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Християни завжди зверталися до Діви Марії за захистом та благословенням, адже вона стала об'єднуючим началом між Богом та людським родом.

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У багатьох місцях, свято Богородиці пишно відзначається, особливо там, де освячувалися церкви на честь Діви Марії. Цього дня християнам східного обряду вартує влаштувати гостини, на яких всі родичі зберуться за одним столом.



Різдво Пресвятої Богородиці

Що можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Це свято вважається жіночим, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Жiнки, в яких немає дiтей, повинні приготувати обiд i запросити на нього своїх близьких та родичів – "щоб молилася Богородиця за їхніх дiтей". Жiнкам варто також цього дня замовити службу в церквi. Кажуть, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу.

Віддавна цього дня жінки рано-вранці намагалися піти на водойму. Вважалося, що якщо жінка в цей день вмиється водою до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості. А для міцного здоров’я дітей обливали на порозі водою.

З цього дня починався цибульний тиждень – господині з грядок прибирали цей овоч. А до Різдва Пресвятої Богородиці намагалися зібрати весь урожай, а пасічники в цей час починали готувати бджіл до зимівлі – прибирати вулики. Наприкінці вересня зазвичай холоднішає, тому до Другої Пречистої рекомендується повністю викопати картоплю і завершити усі польові роботи.

З дня свята Різдва Пресвятої Богородиці можна було засилати сватів до дівчат. Також в цей день добре було робити весілля і ходити сім'ями в гості одне до одного.



21 вересня – велике релігійне свято​

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Як і в будь-яке інше церковне свято на Різдво Пресвятої Богородиці заборонено займатися важкою фізичною працею. Цього дня не можна прибирати, копати, мити, вишивати, в'язати чи різати щось.

Щоб не розгнівати Богородицю постарайтеся в цей день ні з ким не конфліктувати. Не вживайте поганих слів та не розпочинайте сварку. А якщо інцидент був неминучий, то щиро попросіть вибачення.

Що цікаво, залишки їжі, які залишаться після трапези – викидати не можна. Дайте їжу, яка у вас залишилася своїм домашнім улюбленцям.

Якщо ви побачите жебраків у цей велике свято, то не проходьте повз них, а дайте їм милостиню. Особливо це стосується жінок, які не можуть народити дитину. Не жалійте грошей на людей, які не мають грошей і змушені жебракувати.



Богородиця допомагає усім бездітним жінкам

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

– Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим у цей день, то й осінні холоди прийдуть із дощами.

– Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково посватають в цьому році.

– Щоб уникнути "лихих очей" та наклепу і хвороб, в Різдво Пресвятої Богородиці рекомендується спалити старий одяг і взуття.