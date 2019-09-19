Різдво Пресвятої Богородиці: дата та історія свята

Православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці щороку 21 вересня. Це велике релігійне свято, тож у цей день заборонено виконувати важку роботу. Про історію свята – читайте далі у статті.

Свято також називають "Другої Пречисти" чи "осенини", адже в цей день, 21 вересня, за народним календарем настає осінь. У Святому Письмі ви не знайдете розповіді про Різдво Діви Марії. Ця історія дійшла до нас із Церковного Передання – одного з джерел християнського віровчення.

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Марія народилася у невеличкому галілейському місті в сім’ї Іоакима та Анни. Подружжя до похилих років було бездітним, і це викликало суспільний осуд. Одного разу первосвященик у храмі не дозволив Іоакиму скласти пожертву, сказавши: "Ти не дав потомства Ізраїлю". Засмучений Іоаким подався у пустелю молитися, Анна залишилася вдома і теж молилася.

У цей час їм обом з’явився ангел і сповістив, що Господь почув їхні молитви. "Ти зачнеш і народиш Дочку, благословенну, вище всіх. Через Неї отримають благословення Боже і всі земні народи. Через Неї буде дано всім людям Порятунок. Ім'я їй буде Марія", – сказав ангел Анні.

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Дізнавшись радісну новину, подружжя зустрілося біля Золотих воріт Єрусалиму. Через дев’ять місяців Анна народила доньку Марію. Згодом подружжя віддало доньку в Єрусалимський храм, де вона служила до повноліття. Сьогодні Богородиця символізує єднання Бога з людським родом. А християни просять в Діви Марії захисту та благословення.