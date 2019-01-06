Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу

Вже за день, 7 січня, настане найочікуваніше свято для вірян в усьому світі – Різдво Христове. Особливо важливий цей день є для українців, які завжди ретельно ставилися до національних традицій під час святкування Святвечора і Різдва.

Що цікаво, в Україні з кожним роком традиції на різдвяні свята стають дедалі ціннішими серед українців. З цим погодився власник одного з найпопулярніших готелів у Яремче Romantik Spa Hotel Іван Олексійович Гаврон.

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Іван Гаврон пройшов непростий шлях до того, як започаткував свій готельно-ресторанний бізнес. Журналістам LifeStyle 24 у рамках фестивалю Romantik Winter Fest він розповів, що усе почалося з невеличких будиночків, які він придбав у Яремче з друзями, а потім впродовж кількох років будував успішний бізнес.

За словами Гаврона, він завжди знав, чого хоче досягнути та впевнено йшов до своєї мети. Одним із секретів успіху є правильна постановка цілей перед собою і розроблення шляхів для досягнення бажаного.



Іван Гаврон

Власник готелю розповів, що у Карпати приїжджає багато іноземців, зокрема з теплих країн, адже головна цінність такого гірського відпочинку в Україні – це багата, недоторкана і мальовнича природа. Тому для Івана Олексійовича питання популяризації української культури і місцевості є важливим. Після такого відпочинку, як додає Гаврон, люди змінюються. До прикладу, дізнаються про українські традиції і культурні надбання, які згодом розповідають й іншим.

Іван Гаврон зазначив, що в українській культурі є багато забутого, що треба "розкопати": старовинні колядки, різновиди ремесла тощо.

Культура – це фундамент нашого суспільства. Нація, яка немає цього – немає майбутнього,

– наголосив ресторатор.

Відтак Різдво є чи не найголовнішим святом, яке зберігає у собі багаторічні традиції. Саме у це свято всі намагаються об'єднатися та стати ближчими одне до одного. Головною стравою споконвіку на столі була і є кутя.

Що цікаво, у різних регіонах України приготування куті відрізняється, але кожна родина вважає, що їхня кутя є найсмачнішою. Кутя за класичним рецептом має бути приготована із зерен пшениці, маку, меду і горіхів, однак будь-який господар чи господиня мають свої власні секрети щодо приготування та подачі цієї страви.

Іван Гаврон, який часто готує з українськими зірками під час Міжнародного гуцульського фестивалю в Яремче і Romantik Winter Fest, порекомендував, що для смачної куті можна додати горішки, які обов'язково треба попередньо підсмажити, та чорний шоколад.



Іван Гаврон, Арсен Мірзоян та Віталій Борисюк