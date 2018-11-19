Різдво в колі сім’ї: стало відомо де та з ким святкуватимуть його Кейт та Піппа Міддлтон

Різдво – одне з найзатишніших свят в році. Молодим сім’ям завжди важко вибирати з чиїми батьками святкувати, щоб нікого не образити. Особливу увагу варто приділити цьому питанню, коли ти член королівської сім’ї. Але цього року Кейт Міддлтон та принц Вільям визначились ще задовго до Різдва.

Вже декілька років поспіль герцогиня Кембриджська з чоловіком принцом Вільямом святкують Різдво в Сандрінґемському палаці. Однак цього року батькам Кейт доведеться накривати вдвічі більший стіл. За Різдвяною вечерею зберуться усі їхні діти та онуки.

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Про те, що 24 та 25 грудня в домі батьків Кейт вперше відбудеться розширене святкування, повідомив молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон в одному з останніх інтерв'ю на німецькому каналі.

Я хочу, щоб усі гості відчували, що це і їх будинок. На столі обов'язково буде індичка, шампанське та трохи вина. Для мене надзвичайно важливо, що ми нарешті можемо зібратися разом,

– поділився брат Кейт Міддлтон Джеймс.

На сімейному святкуванні також будуть присутні Піппа зі своїм чоловіком Джеймсом та їх новонароджений син Артур. В такому складі сім'я Міддлтон святкуватимуть Різдво у Беркширі вперше.



Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти / Instagram @kensingtonroyal