Різдвяна атмосфера: Піппа Міддлтон знялася у затишній фотосесії

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / www.gettyimages.com

Сестра Кейт Міддлтон Піппа, яка цього року вперше стала мамою, днями знялася у фотосесії для британської компанії Waitrose & Partners.

Як відомо, під брендом Waitrose & Partners виходить лайфстайл-видання, у якому Піппа є фітнес-колумністом. Відтак протягом всіх дев'яти місяців вагітності вона розповідала на їхньому сайті, як підтримує себе у формі.

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Перше фото опублікував фотограф Марк Харрісон на своїй сторінці в Instagram. Міддлтон позує на фоні ялинки у затишній атмосфері, тримаючи у руках горнятко. Сестра герцогині Кембриджської одягнула білий светр, штани оливкового кольору і сірі шкарпетки. Її образ доповнює легкий макіяж та хвилясте волосся.

піппа міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram @mark_harrison_photography

Нагадаємо, Піппа вперше стала мамою 15 жовтня – сестра герцогині Кембриджської народила сина, якого подружжя назвало Артур Майкл Вілльям Меттьюз

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Піппа Міддлтон Міддлтон народила сина
Джерело: Lifestyle
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