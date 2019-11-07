"Різдвяна історія" за мотивами Чарлза Дікенса: в мережі з'явився перший трейлер з Томом Гарді

Вже в грудні 2019 року на великий екран запланована одна з найочікуваніших передноворічних екранізацій – "Різдвяна історія" за мотивами книги Чарлза Дікенса. В мережі вже з'явився перший трейлер до мінісуперіалу разом з Томом Гарді, Шарлоттою Райлі та іншими популярними акторами.

У січні 2019 року стало відомо, що творець популярного серіалу "Гострі картузи" Стівен Найт займеться екранізацією п'яти книг Чарлза Дікенса і першим твором, за який він візьметься, буде "Різдвяна пісня в прозі, , або різдвяне оповідання з привидами".

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Також тоді автори ідеї повідомили, що мінісеріал, який складатиметься з трьох серій, вийде в грудні 2019 року. Творці дотрималися свого слова і напередодні прем'єри на ютуб-каналі BBC опублікували перший трейлер "Різдвяної історії".

Як можна помітити на відео, нова екранізація книги Чарлза Дікенса буде дещо відрізнятися від попередніх своєю похмурістю. Поки що у Стівена Найта та Ніка Мерфі заплановано три серії "Різдвяної історії". Цілком ймовірно, що у кожному з епізодів розповідатиметься про одного з привидів, які відвідали скнару Скруджа напередодні Різдва.

Дивитися перший трейлер до фільму "Різдвяна історія" 2019: відео