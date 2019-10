Різдвяна комедія "Нехай йде сніг": Netflix опублікував перший романтичний трейлер

Незважаючи на те, що на календарі тільки останні числа жовтня, світовий кіноматограф вже забезпечує своїм фанатам різдвяний настрій. Так, в мережі одна із найпопулярніших студій опублікувала перший трейлер романтичної комедії "Нехай йде сніг" (Let It Snow).

Кіногігант Netflix продовжує дивувати своїх фанатів, серед яких поціновувачі найрізноманітніших жанрів. Так, однією з найближчих прем'єр запланована стрічка для любителів зимової казки. Студія показала перший трейлер романтичної різдвяної комедіі "Нехай йде сніг" (Let It Snow).

Представники Netflix опублікували відео на ютуб-каналі компанії напередодні, 22 жовтня, повідомивши, що прем'єра відбудеться 8 грудня 2019 року. Як відомо, фільм "Нехай йде сніг" стане ще однією адаптацією однойменного роману Let It Snow: Three Holiday Romances, який написали три американських письменники – Джон Грін, Лорен Маюракл і Морін Джонсон.

За сюжетом, події розгортаються у маленькому американському містечку напередодні Різдва. У населеному пункті неабияк сніжить і саме під час бурі відбудуться події, які зіграють неабияку роль у житті головних героїв, якими стануть старшокласники місцевої школи. Перед магічним святом вони пізнають справжню дружбу, любов, а також переживуть кілька хвилюючих моментів.

