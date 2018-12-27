Різдвяне диво: Єва Лонгорія одягнула 6-місячного сина у костюм Санти – зворушливі фото
Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", відсвяткувала своє перше Різдво у статусі мами, адже цього року 19 червня народила свого первістка – хлопчика Сантьяго.
Нові знімки Єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На різдвяних фото маленький Санті, якому у грудні виповнилося 6 місяців, одягнений у костюм і шапку Санта-Клауса.
Ще трохи фотографій з першого Різдва Санті! Відкриття подарунків минуло добре, як бачите, він намагався з'їсти всі подарунки замість того, щоб їх відкрити,
– зазначила у підписі акторка.
Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Instagram / @evalongoria
Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria
Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria
Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria
Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria