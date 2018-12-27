Різдвяне диво: Єва Лонгорія одягнула 6-місячного сина у костюм Санти – зворушливі фото

18:53, 352

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", відсвяткувала своє перше Різдво у статусі мами, адже цього року 19 червня народила свого первістка – хлопчика Сантьяго.