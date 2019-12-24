"Різдвяні історії" від Тіни Кароль: якими образами приголомшувала поп-діва

Українська співачка Тіна Кароль дала перші концерти у рамках свого проєкту "Різдвяні історії". Артистка виступила у столичному "Палаці Спорту", підкоривши меломанів новим звучанням колядок. Не менше вражалаи і сценічні костюми, які за вечір приміряла Тіна Кароль. Тож чим запам'ятаються київські "Різдвяні історії" – дивіться в матеріалі LifeStyle 24.

Зимові концерти Тіни Кароль стали чи не головною подією Києва та привернули увагу всіх українців. Артистка підготувала для прихильників особливе шоу, яке допомогло створити різдвяний настрій навіть тим людям, які не люблять новорічні свята. Та не тільки чуттєвими композиціями запам'ятаються виступи Тіни Кароль. За вечір вона продемонструвала кардинально різні сценічні вбрання, які зачарували глядачів шоу та навіть розсмішили.

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Мабуть, одним з найефектніших образів у концертній програмі Тіни Кароль була сукня з LED-підсвічуванням. Розкішне пишне вбрання нагадувало стиль діснеївської принцеси, а підсвітка одягу додала казковості її виступу.

Окрім цього, Тіна Кароль не відмовилась і від національного вбрання. Артистка вийшла на сцену у вишитій сорочці, плахті і жупані, доповнивши свій образ головним убором. За традицією, українці завжди одягали вишиті вбрання на Різдво та ходили колядувати. Тому цей образ Тіни Кароль був досить символічним та вкотре продемонстрував, що наші традиції – унікальні та безцінні. Саме цю мету співачка сповідувала, коли започатковувала святковий проєкт "Різдвяні історії".

Проєктом "Різдвяна історія" я хочу об’єднати нас святом української музики, нагородити суспільною увагою та визнанням справжніх героїв цього року, відродити традиції колядування та щедрування! Адже поки живі традиції – жива країна,

– наголосила Тіна Кароль.

Глядачі могли побачити і сукню в стилі Середньовіччя. Сіре вбрання з рукавами-воланами і чорною вишивкою гармонійно пасувало до свята.

А от на постановку з "Жіночим Кварталом" Тіна Кароль вийшла у вечірній світлій сукні, яка вразила ніжністю та елегантністю. Співачка взяла участь у кумедному дійстві та навіть погадала на нареченого. У цій же сукні Тіна Кароль виконала одну зі своїх останніх пісень – "Вільна". Трек вона заспівала спільно із солісткою гурту The HARDKISS Юлією Саніною.

Та не тільки ефектні образи були в арсеналі Тіни Кароль. На сцену вона залюбки вийшла в костюмі імбирного пряника. Спершу глядачі не зрозуміли, що під маскою знаменитої випічки приховується артистка. Та коли Тіна Кароль показала своє обличчя, весь зал вибухнув оваціями та сміхом.

Також кумедним було прохання маленького помічника співачки Жені Лебедина. Він попросив Тіну Кароль перевтілитись у свинку Пеппу. Таке прохання зірка сприйняла з усмішкою та все ж виконала забаганку хлопчика, наголосивши, що не може відмовити дитині.

Відомо, що 24 грудня в Києві пройде останнє шоу "Різдвяні історії". У Львові ж очікують приїзд Тіни Кароль 13 та 14 січня. Святкові концерти пройдуть в Оперному палаці.