Різдвяний хіт Мераї Кері встановив три рекорди Гіннеса: слухайте онлайн

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Співачка Мерая Кері / Instagram /@mariahcarey

Сингл американської поп-співачки "All I want for christmas is you" побачив світ ще минулого століття, 1994 року. Проте його популярність не тліє з часом, а лише зростає щороку напередодні Різдва. Цього разу пісня виборола звання найуспішнішого святкового хіта сольного виконавця у чарті "Hot 100".

49-річна зірка Мерая Кері цього року має чималий привід для щастя. Вона продала 200 мільйонів дисків у всьому світі й стала першою співачкою, дебютні п'ять синглів якої потрапили на вершину американського чарту Billboard Hot 100. Нещодавно її втретє зарахували на сторінки видання Guinness World Records 2020 за різдвяний хіт "All I want for christmas is you". 

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Зірку нагородив суддя книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік під час святкового шоу в Колізеї у Лас-Вегасі. 

Надзвичайно вдячна вам, Guinness World Records, що вшанували мене трьома рекордами у книзі "2020"! Майкл вручив мені сертифікат на сцені, тому, безумовно, я попросила його приєднатися до фіналу "All I want for christmas is you",
– розповіла про почесне звання Мерая Кері у своєму інстаграмі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Ми в захваті від того, що можемо відзначити її цим титулом та двома попередніми,
– зазначили представники книги рекордів Гіннеса. 

Композиція "All I want for christmas is you" стала найбільш трансляційною на інтернет-сервісі Spotify за 24 години. Так, 2018 року за добу після релізу її прослухали 10,8 мільйонів разів. Крім того, трек став найпопулярнішим синглом у Великій Британії. 

За 10 років на офіційному каналі в ютубі "All I want for christmas is you" прослухали понад 570 мільйонів разів.

Мерая Кері – "All I want for christmas is you": слухайте пісню онлайн 

Що відомо про творчість Мераї Кері?

Дебютувала американська співачка 1990 року під лейбом звукозаписної компанії "Columbia Records" та її наставником Томмі Моттола. Перший альбом "Mariah Carey" очолив американські чарти і зробив її справжньою зіркою. 1991 року вона отримала дві перші Grammy в номінаціях "Найкращий початківець" і "Найкраща поп-вокалістка".

1993 року Мерая випустила альбом "Music Box", що залишається найприбутковішим її альбомом на сьогодні, а пісня "Hero" є найбільш впізнаваною її композицією. За три роки співачка була номінована на Grammy в шести категоріях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

У 1999 вийшов черговий студійний альбом "Rainbow" з хітом "Heartbreaker", кліп на який коштував кілька мільйонів доларів і став одним з найдорожчих на той час. Після цього кар’єра співачки пішла на спад.

Сьогодні, Мерая Кері друга після The Beatles, хто має 20 синглів, очоливших Billboard Hot 100.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Нагороди Музика Різдво
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