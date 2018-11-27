Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Різдвяний піст у 2018 році триває сорок днів і є одним із строгих у році. Попри суворі обмеження в їжі під час посту можна і потрібно харчуватись різноманітно. В нашому матеріалі ви знайдете рецепти смачних пісних страв на Різдвяний піст 2018, які ви зможете повторити на домашній кухні.
Відомий український шеф-кухар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко поділився з редакцією Lifestyle24 своїми авторськими рецептами гарячих страв, салатів і легких закусок для Різдвяного посту 2018. Приготуйте ці страви вдома та переконайтесь, що навіть під час посту можна харчуватись смачно та корисно.
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Салат з грушою і гарбузом
Інгредієнти на 1 порцію:
- 60 г гарбуза;
- 40 г груші;
- 30 г соняшникової олії;
- 70 г міксу салатів;
- 1 гілочка м'яти;
- 50 г горіхів;
- гарбузове насіння – за бажанням;
- сіль за смаком.
Для соусу:
- 5 г американської гірчиці;
- 30 г соняшникової олії;
- 5 г бальзамічного оцту.
Рецепт салату з грушею та гарбузом
Як приготувати салат з грушою і гарбузом:
1. Грушу і гарбуз помийте і очистіть від шкірки. Наріжте їх тонкими слайсами.
2. Розігрійте сковороду, додайте соняшникову олію. Якщо ви будете готувати салат після закінчення посту – замініть олію на вершкове масло. Саме вершкове масло надає особливої ніжності гарбузу.
3. Викладіть на сковороду гарбуз, обсмажте 1 хвилину на середньому вогні. Викладіть гарбуз на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
4. Для соусу змішайте гірчицю, соняшникову олію і бальзамічний оцет.
5. У глибоку ємність покладіть листя салату, додайте грушу, листя м'яти, гарбуз, горіхи, полийте соусом, посоліть і перемішайте.
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Горохове пюре з вишнями
Пюре з гороху та вишні можна подавати як закуску або використовувати в якості гарніру. Після закінчення посту – спробуйте поєднати це пюре з вашим улюбленим м'ясом.
Інгредієнти на 2 порції:
- 100 г замороженої вишні;
- 300 г замороженого гороху;
- м'ята;
- мелена кориця;
- сіль за смаком.
Рецепт горохового пюре з вишнями
Як приготувати горохове пюре з вишнею:
1. Обдайте окропом заморожений горох та вишню, щоб вони розморозились та стали м'якими. Якщо ви маєте більше часу, то краще дайте продуктам розморозитись в холодильнику або при кімнатній температурі.
2. Вилийте всю зайву воду після розморозки гороху та вишні. Перебийте їх в блендері разом із корицею та м'ятою. Посоліть.
Порада: після закінчення посту також до пюре можете додати жирні вершки (50мл). Так ви отримаєте ще більш ніжну консистенцію.
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Банан з цибулею та карі
Після цієї страви – ваше життя більше не буде колишнім. Саме незвичайне поєднання овочів та фруктів в цій страві дозволить абсолютно по-іншому подивитись на їжу.
Інгредієнти на 3 порції:
- 2 банана;
- 2 червоні цибулини;
- 50 г вершкового масла (використання масла – на ваш розсуд, під час посту – просто не додавайте його в страву або замініть на рослинну олію);
- 0.5 ч. л. карі;
- сік 1 лимона;
- сіль за смаком.
Рецепт бананів з цибулею та карі
Як приготувати банани з цибулею та карі:
1. Помийте банани та наріжте їх кільцями (не очищуйте від шкірки). Червону цибулю нарізайте півкільцями.
2. У маленьку каструльку викладіть вершкове масло (у нашому випадку – невелику кількість рослинної олії), банани і цибулю. Додайте карі та протушкуйте 10 хвилин. Наприкінці посоліть та додайте сік лимона. Куштуйте і отримуйте задоволення!
Короп по-тайськи
Інгредієнти на 1 порцію:
- 1 короп;
- 50 г імбиру;
- 100 г моркви;
- 1 зубчик часнику;
- 1 лимон;
- 1 цибулина;
- 1 ч. л. соєвого соусу;
- перець чилі – за смаком;
- кінза, фенхель, аніс – за смаком.
Рецепт коропа по-тайськи
Як приготувати коропа по-тайськи:
1. Очистіть коропа від внутрощів та помийте. Зробіть на коропі надрізи, посоліть і поперчіть.
2. Імбир і моркву наріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями. Часник подрібніть. З лимону вичавіть сік.
3. У сковороду налийте рослинну олію і гарненько нагрійте. Рибу викладіть на розігріту сквороду, зверху викладіть імбир, моркву і полийте лимонним соком. Викладіть інші овочі та спеції, приправте рибу і полийте соєвим соусом.
4. Обсмажте рибу з двох сторін до красивої скоринки.
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Картопля з грибами
Інгредієнти на 3 порції:
– картопля 6 шт;
– вершкове масло 70 г (пд час посту замініть на рослинну олію);
– гриби гливи 100 г;
– цибуля 50 г;
– зубчик часнику;
– сіль, перець;
– розмарин.
Рецепт запеченої картоплі з грибами
Як приготувати картоплю з грибами:
1. Розріжте картоплю вздовж на дві частини. Кожну частину розріжте впоперек, притримуйте пальцями, щоб вона не розпалася.
2. Викладіть картоплю в форму на пергамент, змастіть олією. Посоліть, поперчіть і додайте розмарин. Зубчик часнику розчавіть плоскою частиною ножа і покладіть до картоплі. Поставте картоплю в розігріту духовку до 180°С.
3. Помийте гриби та наріжте великими шматками. Цибулю наріжте дуже дрібно і обсмажте на вершковому маслі декілька хвилин, додайте гриби і перемішайте. Обсмажте гриби кілька хвилин, поки вони не зменшаться в розмірі.
4. Посипте картоплю тушкованими грибами і доведіть картоплю до готовності.
Смачного посту! Діліться в коментарях фотографіями ваших готових страв! Більше рецептів від Євгена Клопотенко ви можете знайти на його сайті Klopotenko.com.