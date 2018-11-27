Різдвяний піст у 2018 році триває сорок днів і є одним із строгих у році. Попри суворі обмеження в їжі під час посту можна і потрібно харчуватись різноманітно. В нашому матеріалі ви знайдете рецепти смачних пісних страв на Різдвяний піст 2018, які ви зможете повторити на домашній кухні.

Відомий український шеф-кухар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко поділився з редакцією Lifestyle24 своїми авторськими рецептами гарячих страв, салатів і легких закусок для Різдвяного посту 2018. Приготуйте ці страви вдома та переконайтесь, що навіть під час посту можна харчуватись смачно та корисно.

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Салат з грушою і гарбузом

Інгредієнти на 1 порцію:

- 60 г гарбуза;

- 40 г груші;

- 30 г соняшникової олії;

- 70 г міксу салатів;

- 1 гілочка м'яти;

- 50 г горіхів;

- гарбузове насіння – за бажанням;

- сіль за смаком.

Для соусу:

- 5 г американської гірчиці;

- 30 г соняшникової олії;

- 5 г бальзамічного оцту.



Рецепт салату з грушею та гарбузом

Як приготувати салат з грушою і гарбузом:

1. Грушу і гарбуз помийте і очистіть від шкірки. Наріжте їх тонкими слайсами.

2. Розігрійте сковороду, додайте соняшникову олію. Якщо ви будете готувати салат після закінчення посту – замініть олію на вершкове масло. Саме вершкове масло надає особливої ніжності гарбузу.

3. Викладіть на сковороду гарбуз, обсмажте 1 хвилину на середньому вогні. Викладіть гарбуз на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

4. Для соусу змішайте гірчицю, соняшникову олію і бальзамічний оцет.

5. У глибоку ємність покладіть листя салату, додайте грушу, листя м'яти, гарбуз, горіхи, полийте соусом, посоліть і перемішайте.

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Горохове пюре з вишнями

Пюре з гороху та вишні можна подавати як закуску або використовувати в якості гарніру. Після закінчення посту – спробуйте поєднати це пюре з вашим улюбленим м'ясом.

Інгредієнти на 2 порції:

- 100 г замороженої вишні;

- 300 г замороженого гороху;

- м'ята;

- мелена кориця;

- сіль за смаком.



Рецепт горохового пюре з вишнями

Як приготувати горохове пюре з вишнею:

1. Обдайте окропом заморожений горох та вишню, щоб вони розморозились та стали м'якими. Якщо ви маєте більше часу, то краще дайте продуктам розморозитись в холодильнику або при кімнатній температурі.

2. Вилийте всю зайву воду після розморозки гороху та вишні. Перебийте їх в блендері разом із корицею та м'ятою. Посоліть.

Порада: після закінчення посту також до пюре можете додати жирні вершки (50мл). Так ви отримаєте ще більш ніжну консистенцію.

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Банан з цибулею та карі

Після цієї страви – ваше життя більше не буде колишнім. Саме незвичайне поєднання овочів та фруктів в цій страві дозволить абсолютно по-іншому подивитись на їжу.

Інгредієнти на 3 порції:

- 2 банана;

- 2 червоні цибулини;

- 50 г вершкового масла (використання масла – на ваш розсуд, під час посту – просто не додавайте його в страву або замініть на рослинну олію);

- 0.5 ч. л. карі;

- сік 1 лимона;

- сіль за смаком.



Рецепт бананів з цибулею та карі

Як приготувати банани з цибулею та карі:

1. Помийте банани та наріжте їх кільцями (не очищуйте від шкірки). Червону цибулю нарізайте півкільцями.

2. У маленьку каструльку викладіть вершкове масло (у нашому випадку – невелику кількість рослинної олії), банани і цибулю. Додайте карі та протушкуйте 10 хвилин. Наприкінці посоліть та додайте сік лимона. Куштуйте і отримуйте задоволення!

Короп по-тайськи

Інгредієнти на 1 порцію:

- 1 короп;

- 50 г імбиру;

- 100 г моркви;

- 1 зубчик часнику;

- 1 лимон;

- 1 цибулина;

- 1 ч. л. соєвого соусу;

- перець чилі – за смаком;

- кінза, фенхель, аніс – за смаком.



Рецепт коропа по-тайськи

Як приготувати коропа по-тайськи:

1. Очистіть коропа від внутрощів та помийте. Зробіть на коропі надрізи, посоліть і поперчіть.

2. Імбир і моркву наріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями. Часник подрібніть. З лимону вичавіть сік.

3. У сковороду налийте рослинну олію і гарненько нагрійте. Рибу викладіть на розігріту сквороду, зверху викладіть імбир, моркву і полийте лимонним соком. Викладіть інші овочі та спеції, приправте рибу і полийте соєвим соусом.

4. Обсмажте рибу з двох сторін до красивої скоринки.

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Картопля з грибами

Інгредієнти на 3 порції:

– картопля 6 шт;

– вершкове масло 70 г (пд час посту замініть на рослинну олію);

– гриби гливи 100 г;

– цибуля 50 г;

– зубчик часнику;

– сіль, перець;

– розмарин.



Рецепт запеченої картоплі з грибами

Як приготувати картоплю з грибами:

1. Розріжте картоплю вздовж на дві частини. Кожну частину розріжте впоперек, притримуйте пальцями, щоб вона не розпалася.

2. Викладіть картоплю в форму на пергамент, змастіть олією. Посоліть, поперчіть і додайте розмарин. Зубчик часнику розчавіть плоскою частиною ножа і покладіть до картоплі. Поставте картоплю в розігріту духовку до 180°С.

3. Помийте гриби та наріжте великими шматками. Цибулю наріжте дуже дрібно і обсмажте на вершковому маслі декілька хвилин, додайте гриби і перемішайте. Обсмажте гриби кілька хвилин, поки вони не зменшаться в розмірі.

4. Посипте картоплю тушкованими грибами і доведіть картоплю до готовності.

Смачного посту! Діліться в коментарях фотографіями ваших готових страв! Більше рецептів від Євгена Клопотенко ви можете знайти на його сайті Klopotenko.com.